0-2. El Vila-Sana elimina al Fraga y tratará de revalidar el título en la final

Gijón, 16 may (EFE).- El Vila-sana tendrá la oportunidad de revalidar el título de la Copa de la Reina al alcanzar una nueva final tras superar este sábado al vigente campeón de Europa, el Esneca Fraga (0-2), en el primer duelo de semifinales disputado en el Palacio de Deportes de La Guía-Presidente Adolfo Suárez de Gijón.

El partido comenzó igualado, sin un dominador claro y contabilizando ocasiones y llegadas para ambos equipos. No fue hasta el minuto 15 de juego cuando se desequilibró el marcador con un gol de Luchi Agudo, que adelantó al Vila-sana con una precisa definición desde el interior del área.

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El Fraga reaccionó tras el gol en busca del empate, pero las de Lluís Rodero aguantaron en defensa hasta que en el minuto 24 tuvieron su oportunidad de ampliar distancias con un tiro libre directo por la décima falta de las aragonesas. Anna Ferrer impidió el gol con una buena parada ante Aina Florenza.

El conjunto de Jordi Capdevila dio un paso al frente con el comienzo de la segunda mitad y gozó de diversas ocasiones para materializar el empate, pero le faltó un punto de acierto que sí tuvo el Vila-sana.

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El riesgo asumido por las oscenses lo aprovecharon las catalanas para generar contragolpes muy peligrosos, hasta que en uno de ellos lograron ampliar la distancia, ya en el minuto 41, por medio de Gime Gómez (0-2), que aprovechó un rechace en el interior del área tras una nueva contra.

Un guion que se mantuvo en el tramo final, con un Fraga volcado y un Vila-sana muy peligroso a la contra, con opciones de gol para ambos conjuntos. De hecho, las aragonesas dispusieron de un penalti en el minuto 45 de partido, pero Anna Salvat detuvo el intento de Aina Arxé y el marcador no se movió finalmente del 0-2.

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Las leridanas buscarán mantener su estatus como campeonas de Copa este domingo en la final que se disputará a partir de las 13:00 horas en Gijón. Su rival saldrá de la otra semifinal entre el anfitrión, el Telecable Gijón, y el Bembibre. EFE

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