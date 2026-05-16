Una sociedad gastronómica vasca y un frontón a la venta en Wallopop: "está como nuevo"

San Sebastián, 16 may (EFE).- Una sociedad gastronómica con un frontón de pelota vasca es uno de los 'artículos' más curiosos a la venta en Wallapop, donde se recalca que el complejo está "como nuevo" y que se asienta en el Alto Calvario, en Mutriku (Gipuzkoa).

Este enclave genuinamente vasco, levantado por una "cuadrilla" de amigos en 1972, se oferta por un euro en la plataforma de compra venta, aunque ese no es su precio real, según aclaran sus propietarios que, en los últimos días, desde que subieron el anuncio, atienden decenas de llamadas de interesados y curiosos.

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Kike Aristi, uno de los cuatro socios que tiene en estos momentos la sociedad Arnope, no entiende el revuelo generado por la venta de este gran txoko con frontón en Wallapop, donde puede encontrarse casi de todo, aunque ninguna otra sociedad gastronómica vasca concebida en torno a la cocina y la mesa, pero también al frontón.

Aristi ha recordado, en declaraciones a EFE, que la historia de fundar Arnope surgió hace más de cincuenta años, cuando la "cuadrilla" de amigos se reunía los fines de semana para jugar a pelota, pero solía encontrar los frontones ocupados.

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Así que soñaron con construir uno para ellos y levantar una sociedad gastronómica, proyecto que se fundó con once socios en 1972, en este alto de Mutriku, rodeado de montes, desde el que se vislumbra a lo lejos el mar Cantábrico.

La sociedad llegó a tener trece socios, pero con el paso de los años han quedado reducidos a cuatro, que ya se han "hecho mayores" y no usan las instalaciones, que han sido totalmente renovadas y ofrecen diferentes servicios como cocina industrial, dos comedores para 80 personas en total, tres baños y ocho duchas, todo "casi a estrenar", recalca Aristi, quien insiste en que la edad ya no le permite 'pelotear' en las canchas como antes.

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Las fotografías detalladas del enclave pueden verse también en Wallapop, compañía fundada en 2013 en Barcelona con el propósito de conectar a personas que quisieran vender a través del móvil todo aquello que precisamente ya no utilicen.

El primer objeto reutilizado que se vendió en la aplicación fue una cafetera, mientras que el primer artículo que se compró a través de wallapop envíos fue un "flamenco hinchable", recuerda la propia empresa.

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En estos trece años de trayectoria, son millones los objetos que han protagonizado estas transacciones y solo unos pocos los que se han hecho virales, entre ellos también un premio Goya de 2008 que salió a la venta por 12.000 euros con un reclamo: "objeto prácticamente imposible de encontrar". EFE