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Mir marca el mejor tiempo de los libres en MotoGP

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Redacción deportes, 16 may (EFE).- El español Joan Mir (Honda RC 213 V) lideró los entrenamientos libres del sábado del Gran Premio de Cataluña de MotoGP disputados en el circuito Barcelona-Cataluña, por delante del también español Pedro Acosta (KTM RC 16) y del italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26).

Con un tiempo de 1:39:425, más de siete décimas más lento que el mejor tiempo que marcó Pedro Acosta en la jornada del viernes, el piloto balear marcó el ritmo en un entreno por primera vez en la temporada.

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A las primeras de cambio, con tan solo dos minutos consumidos en el crono, Johann Zarco (Honda RC 213 V) se fue al suelo un par de ángulos antes de la entrada a recta, estrellando su moto contra las protecciones y provocando la bandera amarilla que invalidó la primera tanda de vueltas.

El español Joan Mir (Honda RC 213 V) se situó en cabeza con la Honda tras marcar 1:39:425 como tiempo más rápido, aunque todavía lejos del 1:38:710 de Pedro Acosta (KTM RC 16) del viernes. Con diez minutos disputados, Acosta ocupó el segundo puesto a 218 milésimas, con Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) tercero.

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Pocos segundos después, Jorge Martín (Aprilia RS-GP) relevaba al pequeño de los Márquez de la tercera posición, colocándose a algo más de dos décimas de Mir, con el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) rodando quinto y Bezzecchi (Aprilia RS-GP), líder del mundial, décimo con 1:40:177.

Llegado el ecuador del entreno, la parrilla al completo pasó por el garaje. El italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP26) aprovechó el retorno a pista para colocarse cuarto, entre Martín y Márquez, mientras que su compañero de equipo Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) se mantenía en decimotercera posición.

La vuelta a pista dejó también la imagen de Jorge Martín ensayando la salida en el pleno 'pit lane'.

Con algo más de cuatro minutos para el final, el francés Fabio Quartararo se puso cuarto. Ya en el último minuto, Acosta se fue largo y 'Diggia' completó el podio situándose en tercera posición, aunque nadie consiguió bajar el crono inicial de Mir, que se mantuvo como el más rápido de los libres del sábado.

Por detrás del balear, Pedro Acosta y Fabio di Giannantponio cerraron las primeras posiciones. Martín fue cuarto, Quartararo quinto, seguido de Morbidelli, Álex Márquez y Raúl Fernández. Bezzecchi cerró el entrenamiento en undécima posición y el japonés Ai Ogura en la vigésima. EFE

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