Detenido en Alendín (Granada) por el robo de un bonsái valorado en 25.000 euros

Granada, 16 may (EFE).- Un hombre de 44 años ha sido detenido por su presunta implicación en una decena de robos con fuerza, entre ellos el de un bonsái valorado en 25.000 euros que fue hallado en el jardín de su casa de Alhendín (Granada), donde la Guardia Civil localizó además una plantación de marihuana.

La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la denuncia presentada por el propietario de una empresa dedicada a la venta de bonsáis, quien informó de la sustracción de siete de estas plantas valoradas en total en 35.000 euros -solo una de ellas en 25.000-, informa la Guardia Civil, que localizó la vivienda donde podría estar el bonsái de más valor.

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Durante el registro de la casa, hallaron, además del bonsái en el jardín, una habitación en el semisótano que ocultaba una plantación con 216 esquejes de cannabis sativa, así como dos bolsas con unos 2.170 gramos de cogollos secos de la misma planta en otra habitación anexa de la vivienda.

También fueron intervenidos objetos y herramientas susceptibles de haber sido sustraídos, según la Guardia Civil, que detuvo al inquilino y lo puso a disposición judicial. EFE

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