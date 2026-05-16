Andalucía celebra este domingo sus elecciones con el PP favorito y la incógnita de si repetirá la mayoría absoluta

Andalucía afronta este domingo 17 de mayo sus decimoterceras elecciones autonómicas con el PP como claro favorito en todas las encuestas y la incógnita de si repetirá o no la mayoría absoluta lograda hace casi cuatro años, para lo que volverá a ser clave la participación en las urnas, siempre más baja en convocatorias en solitario.

Los andaluces decidirán si optan por el tercer gobierno sin presencia socialista en más de 40 años de autonomía tras el segundo mandato del 'popular' Juanma Moreno, primero con mayoría absoluta, después de que las tres últimas citas electorales en España, Extremadura, Aragón y Castilla León, hayan abocado al PP a acuerdos de gobierno con Vox en dichas comunidades para desbloquear la investidura, aún pendiente de cerrar en el caso de Castilla Léon.

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El PP-A encara la cita con el viento de cara en todos los sondeos, que le auguran una amplia victoria --en ninguna de las seis últimas encuestas publicadas el pasado lunes bajaba de 52 escaños y en su mayoría le situaban por encima de los 55 que marcan la mayoría absoluta--, y sin un pronunciamiento claro sobre si estaría dispuesto a formar gobierno con Vox, pregunta a la que Moreno no ha dado una respuesta explícita durante la campaña.

Como ya hiciera hace cuatro años, el candidato popular a la reelección ha centrado sus mensajes en pedir una mayoría amplia para reeditar lo que define como "vía andaluza" y evitar "el lío" de intentar formar gobierno con Vox, apelando incluso a la repetición electoral vivida en Extremadura. En una campaña centrada en su figura en la que ha puesto incluso voz a la sintonía electoral del PP, también ha alertado contra la desmovilización electoral por exceso de confianza subrayando que el 17M es clave para consolidar el "cambio" iniciado hace más de siete años en Andalucía.

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EL PSOE APELA AL VOTO PROGRESISTA MOVILIZADO EN LAS GENERALES DE 2023

Por su parte, el PSOE busca recuperar la Junta perdida por primera vez en 2018 de la mano de María Jesús Montero con todos los pronósticos demoscópicos en contra, ya que las encuestas le auguran en los mejores escenarios igualar el resultado obtenido en de junio de 2022 --cuando logró 30 diputados con Juan Espadas al frente, suelo histórico en autonómicas--, pero a mucha distancia del PP y muy lejos de sumar a su izquierda una mayoría suficiente para formar gobierno.

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La candidata socialista ha centrado sus esfuerzos en presentar el 17M como un "referéndum" sobre la gestión de los servicios públicos en Andalucía, con el foco puesto sobre todo en la sanidad, y con llamamientos a la movilización del electorado progresista que optó por la abstención en las últimas autonómicas pero luego se movilizó en las generales de julio de 2023 en apoyo a Pedro Sánchez. Montero ha cerrado desde el principio la puerta a una abstención para permitir la investidura de Moreno si no logra mayoría absoluta para evitar la entrada de Vox el gobierno.

Precisamente Vox quiere dar un paso más y entrar en el Gobierno andaluz tras el 17M. Si en 2018 se estrenaba como fuerza con representación institucional en Andalucía con 12 diputados rompiendo todos los pronósticos y siendo clave para permitir el primer ejecutivo autonómico no socialista, Manuel Gavira aspira a mejorar significativamente los 14 parlamentarios logrados por su antecesora, Macarena Olona, para evitar una nueva mayoría absoluta del PP y entrar en el Ejecutivo siguiendo la estela de sus compañeros en Extremadura y Aragón. Todos sus mensajes durante la campaña se han centrado en exigir la aplicación en Andalucía del principio de "prioridad nacional" y advertir al PP de que no le darán su apoyo gratis como en 2018.

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DIVISIÓN A LA IZQUIERDA DEL PSOE: ¿SORPASSO DE ADELANTE A POR ANDALUCÍA?

A la izquierda del PSOE persiste la división entre la coalición Por Andalucía, constituida para los comicios del 19 de junio de 2022 y que ha vuelto a sumar in extremis a Podemos junto IU y Sumar con otras fuerzas de izquierda, y Adelante Andalucía, con un proyecto de obediencia exclusivamente andaluza liderado por José Ignacio García, que toma el relevo de Teresa Rodríguez al frente de la candidatura.

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Tras las críticas iniciales de Pablo Iglesias a la presencia de Podemos en las candidaturas --sólo encabeza por Jaén y ocupa el número dos en Málaga y Sevilla que hacen muy difícil que logre representantes--, Por Andalucía ha desarrollado una campaña centrada en su candidato a San Telmo, Antonio Maíllo, que ha contado con apoyo expreso de referentes de Sumar e IU y los ministros Pablo Bustinduy y Sira Rego pero no ha compartido acto con dirigentes nacionales de Podemos, que han tenido presencias puntuales en apoyo a sus propios candidatos. Con todo, Maíllo confía en ser la "sorpresa" del 17M y mejorar los cinco diputados actuales de Por Andalucía.

Por su parte, José Ignacio García ha ido ganando protagonismo durante la campaña con su papel en los debates televisivos con el resto de candidatos y su estrategia en redes sociales, al punto que varias encuestas vaticinan que puede incluso triplicar sus dos escaños actuales para lograr el 'sorpasso' superando a Por Andalucía y ganarse el derecho a formar grupo parlamentario propio. Ningún sondeo contempla que la suma de Por Andalucía y Adelante se acerque a los 17 escaños que alcanzaron en 2018 cuando concurrieron de forma conjunta.

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Las elecciones del 17M también servirán para volver a medir la fuerza de la denominada 'España vaciada' con la segunda presencia en autonómicas de la candidatura Jaén Merece Más, socio de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de la capital tras romper con el PP y que hace cuatro años se quedó cerca del escaño, y el estreno de Cádiz 100x100, auspiciada por el alcalde de La Línea, Juan Franco. Aunque ningún sondeo les da posibilidades de lograr parlamentarios, si lo consiguen podrían ser decisivos si el PP-A no repite mayoría absoluta.

LECTURA NACIONAL

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El resultado electoral de este 17M en Andalucía tendrá inevitables lecturas en clave nacional. El PSOE vuelve a someter al veredicto de las urnas la apuesta de Pedro Sánchez de situar a ministros liderando candidaturas autonómicas con María Jesús Montero después de los malos resultados encadenados en Extremadura, Aragón y, en menor medida, Castilla León. Sánchez ha participado en cuatro actos de campaña junto a Montero, que también ha compartido otros tres mítines con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y apenas ha coincidido con los ministros desplazados a la comunidad en las últimas dos semanas.

El PP de Alberto Núñez Feijóo afronta el 17M con la aspiración de un triunfo incontestable que permita a Moreno reeditar formar gobierno en solitario y no verse forzado a abrir una negociación con Vox como ha ocurrido en Extremadura y Aragón. Feijóo ha intensificado su presencia en Andalucía en campaña recorriendo las ocho provincias con una agenda paralela a Moreno, con el que sólo ha coincidido en un acto en Málaga capital.

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Santiago Abascal ha sido el líder nacional más volcado en la campaña andaluza con dos actos públicos diarios junto al candidato a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, y asumiendo en primera persona el 'cuerpo a cuerpo' con Juanma Moreno para subrayar el mensaje de que el PP-A no contará siquiera con su abstención si no acepta los pactos que ya han suscrito María Guardiola en Extremadura y Jorge Azcón en Aragón incorporando el principio de "prioridad nacional".

Yolanda Díaz sólo coincidió con Maíllo el primer día de campaña en las movilizaciones del 1 de mayo en Málaga y no pudo participar en el único acto que había programado en Chiclana (Cádiz) tras sufrir un esguince de tobillo. El ministro Pablo Bustinduy sí se ha volcado en la última semana de campaña con tres actos públicos junto a Maíllo. Desde Podemos, Irene Montero e Ione Belarra sólo han aparecido en Jaén, única provincia con cabeza de candidatura 'morada', y sin coincidir con Maíllo.