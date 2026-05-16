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Un autogol del colombiano Copete da el triunfo a Liga de Quito sobre Técnico Universitario

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Guayaquil (Ecuador), 15 may (EFE).- Un autogol del colombiano Andrés Copete permitió a Liga Deportiva Universitaria de Quito derrotar este viernes por 2-1 a Técnico Universitario y alcanzar provisionalmente el segundo puesto de la Liga Pro de Ecuador, con 23 puntos.

Copete introdujo el balón en su propio arco en el tiempo de reposición, cuando el partido estaba empatado 1-1, en el arranque de la decimocuarta fecha del torneo ecuatoriano.

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Técnico Universitario se adelantó en la última acción del primer tiempo, mediante un letal contraataque que definió Bagner Delgado.

El Rey de Copas igualó apenas iniciado el segundo tiempo a través de uno de sus goleadores, Michael Estrada.

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Liga incrementó su propuesta de ataque, mientras su rival se encerró en su propia zona, especialmente tras la expulsión del atacante Wagner Caicedo, a los 72 minutos.

Por su parte, Deportivo Cuenca venció por 0-1 en su visita a Libertad, gracias a un gol del centrocampista argentino David González, y se ubicó tercero, también con 23 puntos.

Aunque Libertad actuó como local, el conjunto cuencano mostró una mejor propuesta de juego y tuvo en González a la figura del partido. El argentino ya había anotado antes, pero el tanto fue invalidado por su posición adelantada.

La decimocuarta fecha continuará este sábado con los encuentros: Macará-Independiente del Valle, Universidad Católica-Delfín y Barcelona-Aucas. EFE

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