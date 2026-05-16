Moncho Fernández: "El desacierto en el tiro nos ha pasado factura"

Lugo, 16 may (EFE).- Moncho Fernández, entrenador del Básquet Girona, admitió este sábado que “el desacierto” en los tiros de sus jugadores, sobre todo desde la línea de tres puntos, ha sido determinante para el cómodo triunfo del Breogán (95-76) sobre su equipo.

“Sabíamos del estado de forma del Breogán, que está jugando francamente bien y anotando mucho. Yo creo que entramos bien al partido, con un buen trabajo defensivo, pero el desacierto nos ha pasado una factura psicológica enorme porque estábamos atacando muy bien pero no éramos de meterlas”, apuntó.

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“La defensa nos permitió seguir en el partido -continuó explicando en rueda de prensa-, pero ese desacierto nos ha pasado factura y en los últimos minutos del segundo cuarto encajamos muchos puntos en acciones de mucho mérito del Breogán. Eso nos llevó a una distancia bastante importante. En la segunda parte hemos remado, hemos peleado, pero ya no fuimos capaces de volver”.

Pese a la derrota, Moncho Fernández dijo quedarse con “el intento de volver” de su equipo porque “no bajó los brazos” y en el inicio del último cuarto llegó a asustar al Breogán con un parcial 0-5 que lo acercó en el electrónico.

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“Ahí fallamos una bandeja, un triple, un tiro libre. Ese ha sido el punto definitivo porque, a lo mejor, si hubiéramos anotado podríamos tener otro final. Por eso me quedo con la reacción de la segunda parte”, concluyó el técnico gallego del Girona, quien apuntó que la derrota ante Manresa le ha podido "pasar factura" a sus jugadores a nivel psicológico. EFE

dmg/apa

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