Manolo Cadenas colaborará con el club El Biar de Argelia

León, 16 may (EFE).- El exseleccionador español y argentino de balonmano, Manolo Cadenas, colaborará club argelino HBC El Biar, según ha confirmado a EFE el técnico leonés, retirado de los banquillos en 2023 a causa de un problema médico del que ya está recuperado.

Cadenas ha continuado su labor técnica participando en diferentes campus y jornadas formativas, tanto en España, como también en otros países como Polonia, Suecia y, próximamente, también lo hará en Rumanía.

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A pesar de su retirada, que siempre ha calificado de "activa", el veterano entrenador leonés, con una trayectoria más dilatada en la Liga ASOBAL, ha recibido en los últimos años los ofrecimientos, tanto de clubes, como también de selecciones nacionales como las de Baréin, reciente ganadora de la Copa de Asia con el sueco Robert Henin o de Argelia.

En el país norteafricano, las relaciones con uno de sus jugadores más emblemáticos, el guardameta exademarista, Kalifa Ghedbane, allanó la posibilidad de que pudiera haber dirigido a su tercer combinado nacional.

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Sin embargo, parece que finalmente lo entrenará el madrileño Raúl Alonso, que estuvo con él en el Meshkov Brest para luego sustituirle y que cuenta con una extensa carrera en diferentes clubes alemanes, el último el SC DHfK Leipzig. EFE

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