La 'solastalgia' o tristeza por el paisaje percibida en la memoria oral de Urdaibai

Urdaibai (Bizkaia), 16 may (EFE).- La memoria oral permite reconstruir el pasado reciente a través de la voz de quienes lo vivieron, además de registrar el sentimiento de esas personas ante la evolución del entorno, y en los testimonios recogidos en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Bizkaia) se percibe "solastalgia", nostalgia o tristeza por la transformación del entorno natural.

Investigadores del centro vasco de investigación sobre cambio climático BC3 trabajan en la elaboración de una colección "de memoria oral" en Urdaibai, mediante la recopilación de testimonios de sus habitantes, en los que han percibido ese sentimiento.

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Según ha explicado a EFE la investigadora del BC3 Elena Galán, en el marco de este trabajo se han realizado 30 entrevistas en profundidad a diferentes actores que desarrollan actividades económicas en la zona o tienen o han tenido algún vínculo importante con la Reserva de la Biosfera.

La intención de los responsables del proyecto es reunir todos esos testimonios en una colección dentro de Ahoa, el Archivo de la Memoria y Archivo de Historia Oral del País Vasco, dedicado a recopilar, conservar y difundir testimonios orales y audiovisuales.

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En la tarea, los investigadores han contactado con proyectos similares desarrollados en reservas de la biosfera de Portugal, Brasil y Santo Tomé y Príncipe "para poner en valor el conocimiento que hay en las personas que habitan en ellas y sus memorias y recuerdos", ha indicado Galán.

En los testimonios recopilados en Urdaibai, aparece "la solastalgia", un concepto "en boga hoy en día en temas de cambio climático y cambio global", según ha expuesto.

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Se trata de "una especie de nostalgia" en sentido negativo en relación al entorno, del que "tú no te has ido", pero del que percibes, sin que uno se haya movido del sitio, que ha cambiado y "se ha degradado en sus condiciones ambientales".

En la investigación en la que trabaja el BC3 "ha sido muy interesante evaluar la historia de Urdaibai desde el punto de vista de la solastalgia percibida", ha señalado.

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"Nuestro objetivo era ver los valores y percepciones que hay y hay una percepción de que se ha perdido" en materia ambiental, cuando, por ejemplo, "te hablan 'yo antes aquí iba a coger setas y ahora ya no hay porque hay una plantación'", ha ilustrado.

El registro de la memoria oral en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai se ha desarrollado a partir del proyecto Life Urbaso que se desarrolla en la zona para demostrar que, protegiendo los suelos y la cubierta vegetal mediante una gestión forestal sostenible que posibilite que menos lodos y sedimentos acaben en las captaciones de agua, es posible mejorar la calidad y la cantidad del recurso hídrico.

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En el proyecto Life Urbaso, que coordina el centro de investigación Neiker, también toman parte, además del BC3, la universidad pública vasca EHU, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y la Agencia EFE.

Los cambios en las aguas de las captaciones en la comarca quedan recogidos en los testimonios aportados por sus habitantes.

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"Hemos comprobado que la memoria individual relata cómo se han secado determinadas fuentes o el origen de la contaminación de ciertos pozos", ha precisado la investigadora. EFE

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