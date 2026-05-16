El rey emérito recibe la visita de su hija, la infanta Elena, y su nieta Victoria Federica

Sanxenxo (Pontevedra), 16 may (EFE).- El rey emérito, Juan Carlos I, ha recibido la visita de su hija, la infanta Elena, y de su nieta Victoria Federica en Sanxenxo (Pontevedra), donde el monarca siguió desde un barco auxiliar la tercera serie de veleros del VIII Circuito Liga Española para embarcaciones de 6 metros.

Tras charlar con Simoneta Gómez Acebo, sobrina del rey emérito, se subieron la nieta, acompañada por su novio, Jorge Navalpotro, a bordo del bote para así seguir al velero Bribon, que busca defender el título logrado en la pasada temporada.

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El padre de Felipe VI no participa activamente en la competición, pero sí vigila de carca el transcurrir del VIII Circuito.

En su anterior visita, a mediados de abril, el emérito navegó en Sanxenxo pero tampoco participó en la regata con el Bribon, sino que siguió la competición desde una embarcación auxiliar en la que estuvo acompañado por la infanta Elena. EFE

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