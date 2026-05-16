El Racing de Santander regresa a Primera 14 años después

Santander, 16 may (EFE).- El Racing de Santander logró este sábado de manera matemática el ascenso a Primera División, a la que regresa 14 años después, tras ganar 4-1 al Valladolid y con la derrota 1-2 del Almería en casa ante Las Palmas. EFE
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