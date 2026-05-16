Barcelona y Real Madrid pelearán en la final por la primera Liga U22

Burgos, 16 mayo (EFE).- Barça Atlètic y Real Madrid se medirán este domingo en la Final 6 de la Liga U22 en busca de proclamarse primer campeón de la historia de este torneo que enfrenta a los mejores filiales de los equipos de la ACB.

El Barça Atlètic venció en las semifinales a Casademont Zaragoza (98-89) en un duelo equilibrado, que se decantó en la segunda mitad, especialmente en el último cuarto con un 31-22 a favor de los blaugranas en el que destacaron Mo Keita y Mohamed Dabone.

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Por su parte el Real Madrid no tuvo rival a pesar de que Burgos Grupo de Santiago plantó cara al equipo blanco (74-102). Los altos porcentajes de tiro de los de Javi Juárez llevaron al filial madridista a la final.

Ambos equipos ya se han medido en 4 ocasiones durante la liga regular con un balance de 3 victorias para los azulgranas y solo una para el Real Madrid.

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La final se disputará a las cuatro de la tarde mientras que el tercer y cuarto puesto se disputará a la una de la tarde, entre Casademont Zaragoza y Burgos Grupo de Santiago. EFE

vfr/orv/sab

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