'Amazomania', de Nathan Grossman, gana el Premio a la Mejor Película del DocsBarcelona

Barcelona, 16 may (EFE).- El documental 'Amazomania', del sueco Nathan Grossman, ha ganado este sábado el Premio a la Mejor Película del festival DocsBarcelona 2026, que cierra esta edición con 12.300 asistentes, 28 sesiones con entradas agotadas y un 70 % de ocupación en las salas, según han informado los organizadores.

En total, el festival, que celebrará su 30º aniversario del 29 de abril al 9 de mayo de 2027, ha ofrecido 57 producciones en el CCCB, los cines Renoir, Aribau, Phenomena, Zumzeig y Espai Texas, la Filmoteca de Catalunya y Casa Montjuïc.

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La cinta ganadora de este año, una denuncia del legado colonial, revisita la expedición de 1996 al Amazonas para filmar a la tribu aislada de los Korubo, cuestionando las consecuencias humanas del denominado "descubrimiento".

El Jurado Oficial también ha otorgado una Mención Especial a 'Das Deutsche Volk', una obra que reconstruye el ataque racista de Hanau, en Alemania, a través del testimonio de supervivientes y familiares de las víctimas, dirigido por Marcin Wierzchowski, quien a través de la cámara expone el racismo "estructural" en la Europa contemporánea.

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Por su parte, el Jurado Docs&Cat ha premiado con el Premio a la Mejor Película Catalana – XAL a 'The Travelers', un film de David Bingong, que rodó durante su propio viaje migratorio, acompañando a un grupo de migrantes en la frontera entre Marruecos y España mientras esperaban el momento de cruzar hacia Europa.

La Mención Especial del Jurado Docs&Cat ha recaído en 'Bèstia', ópera prima de Helena Garza, retrato de tres cazadores de la Cataluña interior que reflexiona sobre la masculinidad rural y las contradicciones entre tradición y mirada contemporánea.

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Los espectadores han concedido el Premio del Público-Moritz a 'Corren las liebres', de Lorena Ros, quien sigue la historia de Noa, una mujer trans gitana que, tras salir de prisión, lucha por recuperar la custodia de sus hijos mientras afronta la exclusión social y residencial en Barcelona.

El Jurado 3Cat también ha reconocido esta producción con el Premio 3Cat.

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El Premio Amnistía Internacional Catalunya y el Premio Docs del Jurado-Antaviana han reconocido 'Atlas de la desaparición', una investigación documental de Manuel Correa, sobre las personas desaparecidas trasladadas al Valle de los Caídos y sobre las herramientas forenses que hoy permiten reconstruir su memoria.

El Jurado de Cortometrajes ha otorgado el Premio al Mejor Cortometraje a 'Retales', dirigido por Juanjo Giménez, ganador de la Palma de Oro en Cannes y nominado al Oscar por el cortometraje Timecode.

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'Dreams for a Better Past', de Albert Kuhn, ha ganado el Premio del Público Cortometrajes–16Nou, mientras que los espectadores del circuito Docs del Mes han otorgado el Premio Docs del Mes a 'Mr. Nobody Against Putin', dirigido por David Borenstein y Pasha Talankin.

El Premio Docs al Mejor Montaje–AMMAC ha recaído en 'Mailin', de la argentina María Silvia Esteve y el Docs Nuevo Talento-Filmin ha sido para 'Do You Love Me', de Lana Daher. EFE

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