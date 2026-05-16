95-76. El Breogán se da otro festín ante el Girona

Lugo, 16 may (EFE).- El Río Breogán se llevó por delante al Girona en el Pazo Provincial de Lugo, donde el equipo de Moncho Fernández se condenó con un desastroso porcentaje exterior en la primera parte (4/19 en triples) que allanó el camino al triunfo del conjunto celeste, el tercero consecutivo.

El desacierto desde la línea de tres puntos de ambos equipos marcó el primer cuarto (2-2, min.5). El Girona dominaba el rebote ofensivo, pero sus numerosos errores en el tiro y el gran balance defensivo en el repliegue del Breogán le generó múltiples dudas.

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A eso se unió que la segunda unidad, comandada por el croata Dominik Mavra, dio otro aire al ataque lucense. Moncho Fernández pidió tiempo muerto (9-6) para encontrar una solución al monumental atasco ofensivo de los suyos, pero no era el día de sus exteriores.

El Breogán fue aumentando su ventaja al mismo ritmo que su rival continuó acumulando pérdidas. Solo Livingston y Geben se salvaban del desastre rojillo (45-31, descanso).

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El guión no varió en el tercer asalto. El Girona, totalmente superado, era un juguete en las manos de un Breogán en el que Mavra seguía marcando el ritmo. Los de Luis Casimiro manejaban ventajas que rondaban los 20 puntos (50-31, 59-41, 69-50),

Absolutamente desarbolado en todos los frentes, el Girona tiró de orgullo en el inicio del último cuarto para amenazar el triunfo gallego con un parcial 0-5 que no fue mayor porque Mark Hugues no culminó un rápido contraataque, antes de una pérdida infantil y un triple fallado por Geben.

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Fueron demasiados regalos y el Breogán no los desaprovechó para pegar otro estirón en el marcador, esta vez el definitivo porque ni un tiempo muerto de Moncho Fernández (75-60) resucitó al conjunto catalán.

Ficha técnica:

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95 - Río Breogán (16+29+25+25): Rusell (4), Cook (11), Arturs Kurucs (-), Andric (16) y Apic (12) -cinco inicial-; Francis Alonso (12), Aranitovic (9), Mavra (9), Brankovic (15), Dibba (7), Iván Cruz (-) y Erik Quintela (-).

76 - Bàsquet Girona (9+22+22+23): Livingston (15), Needham (14), Busquets (-), Sergi Martínez (2) y Maric (4) -cinco inicial-, Hildreth (11), Hughes (4), Pepe Vildoza (-), Karnik (-), Geben (16) y Susinskas (10).

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Árbitros: Luis Miguel Castillo, Francisco Araña y Esperanza Mendoza.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 32 de la liga Endesa disputado en el Pazo Provincial de Lugo ante 5.196 espectadores. EFE

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dmg/apa