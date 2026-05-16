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5-2. Telecable avanza con paso firme a la final con una goleada al Bembibre

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Gijón, 16 may (EFE).- Telecable Gijón disputará la final de la Copa de la Reina de hockey patines ante el vigente campeón, Vila-sana, tras superar con autoridad al Bembibre frente a su público por cinco goles a cero en el segundo duelo de semifinales disputado este sábado en el Palacio de Deportes de La Guía-Presidente Adolfo Suárez de Gijón.

Las anfitrionas entraron mejor al encuentro, mostrando su dominio desde un comienzo, lo que tradujeron en un tempranero gol, obra de Nuria Almeida antes de cumplir el minuto 2 al culminar con un disparo cruzado desde dentro del área un ataque organizado de las suyas.

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El Telecable tuvo que afrontar un tramo de dos minutos en inferioridad cuando al primer cuarto de hora Ana Catarina vio tarjeta azul, tramo en el que el Bembibre apretó en busca del empate, pero Viki Caretta lo evitó con intervenciones de mérito bajo palos.

De vuelta a la igualdad numérica, las gijonesas volvieron a hacer gala de su efectividad y en el minuto 18 anotaron el 2-0, obra de María Igualada, que aprovechó su propio rechace para superar a Fernanda Tapia al culminar una combinación colectiva.

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El comienzo del segundo tiempo tuvo la misma dinámica, y a los cinco minutos las asturianas ampliaron las distancias con el 3-0, que llevó la firma de María Igualada, que hacía su doblete, tras un pase atrás de María Piquero que le dejó la definición a placer en el área.

Hacia el minuto 34, las anfitrionas replicaron la acción del tercer tanto, esta vez con Ana Catarina en el gol y María Igualada en la asistencia como protagonistas, de nuevo con un pase atrás y una definición a placer para dejar sentenciada la eliminatoria.

No fue el último tanto que celebró la parroquia local, de nuevo con algo más de 1.500 espectadores en el Palacio de Deportes gijonés. Las de Natasha Lee completaron la goleada con el segundo tanto de la tarde de Ana Catarina al minuto 37 de partido.

Las bercianas maquillaron el resultado en los últimos cinco minutos de encuentro, primero con un tanto de Beatriz Pereira en una combinación de bella factura tras asistencia de Carla Castro, y posteriormente con el gol de Joana Xicota para poner el 5-2 final.

Las asturianas tratarán de levantar el título de Copa frente a su afición ante las vigentes campeonas, Vila-sana, este domingo a partir de las 13:00 horas en el Palacio de Deportes gijonés. EFE

dsl/sab

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EFE

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