Riesgo y vanguardia en el agua: Andrea Fuentes revoluciona la 'sincro' al ritmo de Rosalía

Xavier Serrano y Ginés Muñoz

Barcelona, 15 may (EFE).- Tocar el alma, poner los pelos de punta y hacerlo asumiendo riesgos con una rutina acrobática nunca vista es lo que le propuso la seleccionadora Andrea Fuentes al equipo español en cuanto escuchó el 'Berghain' de Rosalía, la pieza sobre la que pivota su nueva propuesta creativa para seguir revolucionando el mundo de la natación artística.

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"Estaba delante del monasterio de Sant Cugat. Hay una bajada de muchos metros, ves el monasterio desde arriba, y, en el momento en el que canta ópera, fue como si de repente viera a Dios. Se acababa la canción y 'play', 'play', 'play'. No podía parar de tener ideas, de apuntarlo todo", recuerda en una entrevista con EFE.

Tras un entrenamiento matinal en la piscina del CAR de Sant Cugat, la seleccionadora, con la voz aún tomada tres semanas después de asistir al concierto de Rosalía en Barcelona, como hicieron algunas de sus nadadoras, admite que la irrupción de 'Berghain' trastocó la ruta trazada hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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El plan era mantener la coreografía que ganó dos bronces en 2025, en el Europeo de natación artística de Funchal (Portugal) y en el Mundial de natación de Singapur, al ritmo del 'Abracadabra' de Lady Gaga, hasta que Fuentes escuchó 'Berghain' por primera vez. Una pieza épica, oscura y orquestal que mezcla ópera, rock sinfónico y trap.

"Admiro a Rosalía, pero no me considero una 'fan'. Valoro mucho su trabajo. Nos sentimos muy conectados a sus valores, especialmente en este último disco, y queremos estar a altura de esta obra maestra", explica Fuentes.

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Tras escuchar la canción, Fuentes tuvo una revelación y lo siguiente que hizo fue escribir un mensaje en su cuenta personal de Instagram. "Que nadie se atreva a hacerlo, porque lo va a hacer España", advirtió, medio en broma, la entrenadora catalana. "La verdad es que esta coreografía ha creado una atmósfera de mucha ilusión a nivel mundial", subraya.

Los hechos le dan la razón. El equipo español estrenará la rutina acrobática del 29 al 31 de mayo en Pontevedra, en la cuarta prueba de la Copa del Mundo, y las entradas se agotaron en dos minutos.

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Trasladar las ideas de Fuentes a la piscina requirió de un trabajo colectivo junto al resto del equipo para evolucionar una coreografía que es "mucho más madura y complicada" que la anterior, según cuenta a EFE la capitana del equipo, Marina García.

Fuentes coincide: "Es mucho más sofisticada. La de Lady Gaga es una fiesta; esta tiene un punto profundo, de dolor y pena, y también de fortaleza y de superar retos. Llega más al alma. Hay gente que llora en ciertos puntos".

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Una de las variaciones es el papel del nadador Dennis González, que en 'Abracadabra' realizaba la primera acrobacia como saltador, otra apuesta disruptiva de Fuentes, empeñada como siempre en darle una vuelta de tuerca más a este deporte.

"La temporada pasada probamos cosas diferentes. Tengo muchas cualidades para estar debajo y tenemos otra saltadora, Txell (Mas), que puede hacer cosas más difíciles. Este año estamos intentando mejorar lo del año pasado y poner las mejores personas en cada sitio", comenta González.

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De hecho, según expone Andrea Fuentes, este ejercicio tiene "mucha más dificultad" técnica y, si logran ejecutarlo, será "la más alta nunca hecha en la historia".

"Estamos en el riesgo máximo. China ha mostrado la suya y no es tan difícil. Nos hace ilusión haber llegado a este nivel técnicamente, no solo artísticamente", añade.

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Hasta Los Ángeles 2028, la intención, remarca la nadadora Lilou Lluís, será "mejorar la dificultad de la coreografía en cada campeonato", empezando por el Europeo de natación de este verano en París, donde España intentará superar a la China de Anna Tarrés, oro mundial, y que Rusia no le atrape.

"En dificultad podemos estar más o menos igual, pero tenemos algo que ellas no van a tener: la impresión artística, la expresividad y el emocionar al público, que es nuestro punto fuerte", reivindica García, y Lluís remata: "Lo tenemos todo para ganar, solo nos falta hacer lo que toca".

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Fuentes sostiene que España aventaja al resto en esta rutina por contar con "el mejor entrenador de acrobacias del mundo", su pareja y exgimnasta Víctor Cano -una figura que otras selecciones ya han imitado-, y por el atrevimiento con el que afrontó el cambio de reglamento que modificó por completo este deporte en 2023.

"Cuando hay grandes cambios legales, el más rápido coge ventaja. Todos partíamos de cero, era el momento de correr sin mirar atrás y que nos copiaran todos. El cambio nos benefició porque fuimos a saco sin ningún miramiento", reflexiona la entrenadora.

Asimismo, Fuentes defiende su filosofía frente a la escuela rusa, que se caracteriza por ser "muy dura, una cosa que en España no puedes hacer porque tus padres te desapuntarían de los clubes", aunque les da "un nivel increíblemente alto desde la base".

Y añade: "No es nuestra forma de trabajar, no quiero tener secuelas de ningún tipo. Quiero que el viaje haya valido la pena y eso se hace respetando al deportista al máximo, haciéndole formar parte del proceso como una parte esencial y no como una pieza para usar en tu beneficio".

Además, cree en esta originalidad como el mejor camino al éxito: "Nos acercaremos a ellas al máximo técnicamente, pero es un deporte artístico en el que la innovación y la acrobacia cuentan. Hay algo que ni China ni Rusia ni nadie tendrá por mucho que desee, que es poner los pelos de punta. Vamos a venderlo y punto".

'Berghain' no será la primera canción de Rosalía que inspire al equipo español. Iris Tió ya usó una versión suya de 'Me quedo contigo' y repetirá con 'Mio Cristo piange diamanti', ambas en solo técnico. Solo les falta conocer a la artista en persona.

Las nadadoras admiten haber contactado con su entorno y Fuentes está convencida de que el encuentro llegará: "Haré que pase. Sé que le gusta el deporte y el arte, ¿por qué no? Nos hace mucha ilusión. Hemos puesto el alma en este trabajo. Le va a gustar mucho. La voy a invitar, pero habrá que esperar a que acabe la gira". EFE

(foto)(vídeo)