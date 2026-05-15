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Morant exige a Llorca que acuda a la reunión del lunes entre Educación y los sindicatos: "Ya no valen excusas"

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La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha exigido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que asista "en primera persona" a la nueva mesa de negociación a la que los sindicatos educativos y la Conselleria de Educación se han emplazado para el próximo lunes, tras acabar sin acuerdo el encuentro de este jueves para desconvocar la huelga, al tiempo que ha advertido al jefe del Consell de que "ya no valen excusas" con la comunidad educativa.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes en la sede del PSPV en València, momentos antes de que se celebre en las calles del centro de la ciudad la manifestación conjunta impulsada por los sindicatos convocantes de la huelga indefinida en la educación no universitaria. "Hoy es un día en que de nuevo la sociedad valenciana saldrá masivamente a la calle contra las políticas del Consell del ahora 'president' Pérez Llorca, antes 'president' --Carlos-- Mazón", ha apuntado al respecto.

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La también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha censurado que los "cinco gobiernos del PP" en tres años de legislatura han "concatenado una crisis tras otra" y han provocado "una manifestación de la mayoría de los valencianos y de las valencianas contra sus políticas". Además, ha acusado al Consell de "desmantelar y maltratar" la educación pública.

Dicho esto, Morant se ha preguntado "dónde está" Pérez Llorca ante "la mayor crisis educativa que ha vivido la Comunitat Valenciana", ha incidido en que el jefe del Consell este viernes no tiene agenda pública y ha señalado: "Llevamos una semana de huelga indefinida, de manifestaciones en la calle, una semana de gestión fallida y absolutamente catastrófica, de un nuevo asunto de competencia absoluta y exclusiva de la Generalitat Valenciana".

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"¿Y dónde tenemos al 'president' de la Generalitat? ¿Nos tenemos que preguntar dónde está el 'president' de la Generalitat en un asunto de primera importancia para los valencianos y las valencianas? ¿Es que todos los 'presidents' de la Generalitat del Partido Popular están en El Ventorro o no sabemos dónde?", ha cuestionado.

"NO PODEMOS CONSENTIR QUE SE BORRE DE LAS CRISIS"

Por ello, la líder del PSPV ha exigido al jefe del Consell que acuda a la reunión del próximo lunes entre la Conselleria de Educación y los sindicatos y ha proclamado: "No podemos consentir de nuevo que el 'president' de la Generalitat se borre de las crisis. No podemos consentir que el máximo responsable de un Consell no se haga cargo de las principales reivindicaciones de la ciudadanía. No queremos que se vuelva a repetir la historia".

Con todo, ha instado a Pérez Llorca a ponerse "al frente" de esta crisis "que ellos han generado": "Y sí lo digo, es una crisis que ellos han generado porque muchas de las reivindicaciones de la comunidad educativa son problemas que ellos mismos han generado".

Entre ellas, ha mencionado "el problema del valenciano en las clases, después de esa consulta fallida que solo ha traído que problemas", o el de las plantillas, "que en el gobierno del Botànic, con el 'president' Ximo Puig, se había acordado con los sindicatos una mejora, una incorporación de 5.200 profesores y esa incorporación ha sido bloqueada y la han convertido en papel mojado el PP".

"Estamos hablando de una crisis de una dimensión que no habíamos conocido en la Comunitat Valenciana desde los años 80, es histórica y la han provocado ellos. No valen excusas", ha remarcado Morant, que ha asegurado que todas las demandas del profesorado son "perfectamente asumibles", tanto "como que muchas de ellas estaban en marcha hasta que han llegado al Consell".

EL CONSELL NO PUEDE "CONTINUAR CULPANDO A TODOS LOS DEMÁS"

A su juicio, "lo que no puede hacer el Consell es continuar culpando a todos los demás y confrontando": "Ahora nos dirán que la culpa de esta huelga es de los profesores. Intentaron poner a los profesores contra los padres, contra los alumnos, contra los estudiantes. Después nos dirán que es culpa del Gobierno de España. Después, igual que en la dana, nos dirán al final que la culpa a tienen las víctimas". Pero, frente a ello, ha recalcado que la educación es competencia de la Generalitat.

"No podemos aguantar seguir huérfanos de 'president' de la Generalitat cuando la Comunitat Valenciana tiene problemas de esta magnitud. Es una huelga indefinida de la comunidad educativa por culpa de su mala gestión y del bloqueo al que nos tiene sometidos el gobierno de, ahora, Pérez Llorca, antes, Mazón", ha aseverado.

CON EL BOTÀNIC "LLEGÁBAMOS A ACUERDOS Y NO A HUELGAS"

Preguntada sobre por qué durante los gobiernos del Botànic no se subieron los salarios del profesorado, Diana Morant ha replicado que en esa época, bajo la presidencia de Ximo Puig, "nos sentábamos con la comunidad educativa, llegábamos a acuerdos y no a huelgas". "Lo que hicimos era avanzar con esas reivindicaciones. Lo que pasa ahora es que no solo no se avanza, sino que se retrocede", ha denunciado.

En este sentido, ha sacado pecho de que "muchas" de las actuales reivindicaciones "estaban avanzadas" con Botànic, como la bajada de las ratios, las mejoras de infraestructuras educativas o el refuerzo de las plantillas. "Todo eso fue fruto de las negociaciones con los sindicatos y esos acuerdos llevaron a una mejora del sistema educativo valenciano", ha valorado, al tiempo que ha censurado que ahora, con el Consell del PP, "todo esto se está incumpliendo". "No estamos mejor, estamos mucho peor", ha resumido.

Finalmente, se ha dirigido a "los de la excusa de que no tienen dinero", a quienes ha replicado: "Si dejan de hacer esas bajadas de impuestos a los que más tienen en la Comunitat Valenciana, podrán tener dinero para el profesorado; si recuperan esos impuestos que nosotros recuperaremos, tendrán dinero para el profesorado y, de paso, si aceptan el nuevo modelo de financiación que está proponiendo el Gobierno de España, tendrán dinero para pagar esos mejores salarios y todas las reivindicaciones que está demandando y exigiendo la comunidad educativa", incluso la subida de sueldos.

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EuropaPress

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