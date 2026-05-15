Barcelona abre la primera librería del mundo fuera de Palestina dedicada a este territorio

Barcelona, 15 may (EFE).- La Librería Finestres Palestina, la primera del mundo fuera de este territorio especializada en libros sobre la cultura, el pensamiento y la realidad del pueblo palestino, con unos 4.000 volúmenes, abre este viernes sus puertas en Barcelona, coincidiendo con el día de la Nakba.

El presidente de las Fundaciones Ferrer, Sergi Ferrer-Salat, la directora de estas fundaciones, Estefania Rico, y la responsable de la librería, Olivia Watson, han explicado este viernes en rueda de prensa que la intención es que el establecimiento, en pleno barrio de Gràcia, se convierta en un "centro cultural, que ponga en valor una cultura milenaria y que contribuya a difundirla, porque es riquísima".

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Donde antaño se ubicaba la pastelería Millà, ahora hay una librería con un fondo de en torno a los 4.000 títulos en diversas lenguas, la mitad de ellos en castellano y catalán, otro millar en árabe, y el resto son libros en inglés, francés o italiano.

El catálogo incluye literatura, ensayo, poesía, arte, narrativa, teatro, libro infantil y gastronomía, entre otros ámbitos, con una "especial atención" a las voces palestinas y a las miradas críticas sobre el colonialismo, los derechos humanos y los procesos de liberación.

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La intención es, asimismo, impulsar una programación continuada de actividades, que se iniciarán el 4 de junio con la periodista e investigadora palestino-estadounidense Mariam Barghouti, una referente internacional por sus trabajos sobre Cisjordania, quien conversará con la escritora y activista antirracista Vivi Alfonsín.

El día 16 de junio intervendrá el periodista jordano Tareq Baconi, quien conversará con el periodista y director de la revista 5W, Agus Morales, sobre su libro, 'Hamás: auge y pacificación de la resistencia palestina' (Capitán Swing).

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La responsable de la librería, Olivia Watson, que contará con el apoyo de los libreros Xavi Morales y el también poeta, escritor y traductor Mohamad Bitari, periodista palestino-sirio, ha rememorado su experiencia sobre el terreno en los años en los que vivió en Palestina, y ahora ha deseado que el nuevo espacio sea "abierto y acogedor, un centro de diálogo e intercambio cultural".

Con una inversión de unos 350.000 euros, el proyecto arquitectónico ha ido a cargo de Malek Murad Mateu, arquitecto de origen palestino residente en Valencia, con elementos que hacen referencia a los colores de la bandera palestina o la kufiya, y con un mosaico y una geometría como símbolos referentes del Mediterráneo, un "mar conector de diferentes pueblos y culturas".

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Sergi Ferrer-Salat, con una camiseta en la que se podía leer 'Palestinians will be free' (Los palestinos serán libres), se ha preguntado: "¿Por qué nadie antes ha abierto fuera de Palestina una librería dedicada a su causa"?, respondiendo él mismo.

Se debe a la "falta de toma de conciencia, yo el primero, sobre hasta qué punto la historia del pueblo palestino condensa como ninguna otra un grado de virulencia, crueldad, cinismo y deshumanización", ha dicho.

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A su juicio, el sionismo "ha conseguido monopolizar el relato, fruto de una maquinaria perfectamente engrasada, con la plena complicidad de los poderes fácticos, políticos, de los Estados Unidos, y de los medios de comunicación occidentales".

Entiende Ferrer-Salat que empatizar y solidarizarse con la causa del pueblo palestino es "ponerse en el lugar justo y correcto de la historia" y que un proyecto como el que abre sus puertas esta tarde contribuye "a la toma de conciencia colectiva de una realidad secuestrada desde la creación del Estado de Israel".

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Estefania Rico ha recalcado que quieren que la librería sea un "espacio para leer, acogedor, un lugar vivo, para dialogar, compartir y generar conocimiento".

También ha intervenido en el acto la directora ejecutiva de UNRWA en España, Raquel Martí, quien ha considerado "fundamental" contar con un establecimiento como Finestres Palestina, y ha aseverado que hoy "apoyar a Palestina es lo que la mayor parte de la población debería hacer". EFE

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