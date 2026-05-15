Espana agencias

Barcelona abre la primera librería del mundo fuera de Palestina dedicada a este territorio

Guardar
Google icon

Barcelona, 15 may (EFE).- La Librería Finestres Palestina, la primera del mundo fuera de este territorio especializada en libros sobre la cultura, el pensamiento y la realidad del pueblo palestino, con unos 4.000 volúmenes, abre este viernes sus puertas en Barcelona, coincidiendo con el día de la Nakba.

El presidente de las Fundaciones Ferrer, Sergi Ferrer-Salat, la directora de estas fundaciones, Estefania Rico, y la responsable de la librería, Olivia Watson, han explicado este viernes en rueda de prensa que la intención es que el establecimiento, en pleno barrio de Gràcia, se convierta en un "centro cultural, que ponga en valor una cultura milenaria y que contribuya a difundirla, porque es riquísima".

PUBLICIDAD

Donde antaño se ubicaba la pastelería Millà, ahora hay una librería con un fondo de en torno a los 4.000 títulos en diversas lenguas, la mitad de ellos en castellano y catalán, otro millar en árabe, y el resto son libros en inglés, francés o italiano.

El catálogo incluye literatura, ensayo, poesía, arte, narrativa, teatro, libro infantil y gastronomía, entre otros ámbitos, con una "especial atención" a las voces palestinas y a las miradas críticas sobre el colonialismo, los derechos humanos y los procesos de liberación.

PUBLICIDAD

La intención es, asimismo, impulsar una programación continuada de actividades, que se iniciarán el 4 de junio con la periodista e investigadora palestino-estadounidense Mariam Barghouti, una referente internacional por sus trabajos sobre Cisjordania, quien conversará con la escritora y activista antirracista Vivi Alfonsín.

El día 16 de junio intervendrá el periodista jordano Tareq Baconi, quien conversará con el periodista y director de la revista 5W, Agus Morales, sobre su libro, 'Hamás: auge y pacificación de la resistencia palestina' (Capitán Swing).

La responsable de la librería, Olivia Watson, que contará con el apoyo de los libreros Xavi Morales y el también poeta, escritor y traductor Mohamad Bitari, periodista palestino-sirio, ha rememorado su experiencia sobre el terreno en los años en los que vivió en Palestina, y ahora ha deseado que el nuevo espacio sea "abierto y acogedor, un centro de diálogo e intercambio cultural".

Con una inversión de unos 350.000 euros, el proyecto arquitectónico ha ido a cargo de Malek Murad Mateu, arquitecto de origen palestino residente en Valencia, con elementos que hacen referencia a los colores de la bandera palestina o la kufiya, y con un mosaico y una geometría como símbolos referentes del Mediterráneo, un "mar conector de diferentes pueblos y culturas".

Sergi Ferrer-Salat, con una camiseta en la que se podía leer 'Palestinians will be free' (Los palestinos serán libres), se ha preguntado: "¿Por qué nadie antes ha abierto fuera de Palestina una librería dedicada a su causa"?, respondiendo él mismo.

Se debe a la "falta de toma de conciencia, yo el primero, sobre hasta qué punto la historia del pueblo palestino condensa como ninguna otra un grado de virulencia, crueldad, cinismo y deshumanización", ha dicho.

A su juicio, el sionismo "ha conseguido monopolizar el relato, fruto de una maquinaria perfectamente engrasada, con la plena complicidad de los poderes fácticos, políticos, de los Estados Unidos, y de los medios de comunicación occidentales".

Entiende Ferrer-Salat que empatizar y solidarizarse con la causa del pueblo palestino es "ponerse en el lugar justo y correcto de la historia" y que un proyecto como el que abre sus puertas esta tarde  contribuye "a la toma de conciencia colectiva de una realidad secuestrada desde la creación del Estado de Israel".

Estefania Rico ha recalcado que quieren que la librería sea un "espacio para leer, acogedor, un lugar vivo, para dialogar, compartir y generar conocimiento".

También ha intervenido en el acto la directora ejecutiva de UNRWA en España, Raquel Martí, quien ha considerado "fundamental" contar con un establecimiento como Finestres Palestina, y ha aseverado que hoy "apoyar a Palestina es lo que la mayor parte de la población debería hacer". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más del 90 % de los hogares cree sencillo cambiar de compañía de energía o de teléfono

Infobae

Temas del día de EFE España del viernes 15 de mayo de 2026 (13:30 horas)

Infobae

Sofie Krog reflexiona en Titirimundi sobre el cambio climático, supervivencia y conciencia

Infobae

Loterías financiará con 60 millones en cuatro años la labor social de Cruz Roja

Infobae

Treinta y dos candidaturas optan al Premio Princesa de Cooperación Internacional

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a 31 personas e incauta 300.000 dosis en el mayor operativo español contra la droga ‘flakka’, utilizada con fines sexuales

La Guardia Civil detiene a 31 personas e incauta 300.000 dosis en el mayor operativo español contra la droga ‘flakka’, utilizada con fines sexuales

Una narcolancha embiste a una patrullera de Aduanas durante una persecución en Almería, en plena polémica contra Marlaska

Cómo el 15M acabó con la política que conocimos: 15 años del fin del bipartidismo PSOE-PP

15 años del 15M: del hartazgo político, el paro y la crisis de la vivienda a la actualidad

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

ECONOMÍA

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los compradores pagan más por casas más pequeñas: elevan en 31.000 euros su presupuesto, pero rebajan sus expectativas sobre el tamaño

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

DEPORTES

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo

Calor extremo, riesgos de golpes de calor y pausas “demasiado cortas”: expertos en salud alertan a la FIFA sobre el Mundial 2026