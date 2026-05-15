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Los termómetros se recuperarán poco a poco el fin de semana tras un tiempo poco primaveral

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Madrid, 15 may (EFE).- La inestabilidad, marcada por la entrada de una masa de aire de origen polar, ha traído este viernes un ambiente más invernal que primaveral, con un desplome general de los termómetros y mínimas de 3-4 grados en Soria o Vitoria, una situación que poco a poco irá mejorando a partir del fin de semana.

Las bajas temperaturas, las precipitaciones, el viento -con rachas de hasta 70 kilómetros por hora-, los fenómenos costeros e, incluso, la nieve en zonas de montaña de Castilla y León y Cataluña son protagonistas de una jornada desapacible. Si bien mañana sábado se prevé que comience una tendencia a la estabilidad, el cambio meteorológico se notará sobre todo a mediados de la próxima semana.

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Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la semana del 18 de mayo se espera cálida y sin precipitaciones significativas, siendo más propia del verano a partir del miércoles (se superarán 30-32 grados en zonas del nordeste y mitad sur).

Pero hasta ese momento el ambiente es y seguirá siendo frío para la época, sobre todo hoy.

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Este viernes el mapa de avisos de la Aemet ha amanecido con zonas en amarillo (peligro bajo) en ocho comunidades autónomas.

Por ejemplo, el viento es hoy protagonista en Almería capital, levante almeriense y costa granadina, o en Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas (Murcia). Las lluvias lo son en el litoral oriental de Asturias, Picos de Europa, en el litoral cántabro o el interior de Vizcaya -con precipitación acumulada en 12 horas de 40 litros por metro cuadrado- y la nieve en zonas montañosas de León y Palencia (cordillera cantábrica) y en el Valle de Arán (Lleida).

En estos puntos la acumulación de nieve en 24 horas se espera de 5 centímetros, por encima de 1.300 metros.

Las mínimas de nueve capitales de provincia no superan hoy los 5 grados. En Soria y en Burgos los termómetros han marcado o marcarán los 3 grados, en Palencia, en Vitoria y en Teruel los 4 y en Ávila, en Cuenca, en León y en Pamplona los 5.

En estas capitales las máximas no superarán los 11-14 grados. Sí sobrepasarán los 20 en Cádiz, Granada o Tarragona, y llegarán los 25 en Sevilla, Murcia, Huelva o Córdoba.

Aunque la previsión es que el sábado predomine el sol, las temperaturas, aunque se irán recuperando, serán todavía más propias de finales de marzo. Así, en Madrid -donde hoy es festivo- los termómetros no subirán de los 19 grados, al igual que en Salamanca; en Santander de los 17; y en Lugo de los 15.

Sí sobrepasarán los 20 grados en Melilla o en Palma, los 23 grados en Toledo o los 25 grados en Córdoba.

Esta situación que irá mejorando poco a poco se notará sobre todo la próxima semana. En Madrid, por ejemplo, los termómetros podrían rozar los 30 grados el miércoles y jueves y en Sevilla las máximas podrían alcanzar los 35-37 grados esos días, un calor parecido al que se sentirá en Jaén (32-34 grados) o en Badajoz (33-36 grados).

Pero aún quedan unos días hasta llegar a un tiempo más parecido al veraniego.

Mañana, según la Aemet, se prevé una tendencia a la estabilidad en la península y Baleares a medida que el anticiclón y una dorsal ganen terreno desde el oeste.

No obstante, en el norte de la península, bajo un flujo del noroeste, aún predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos occidentales.

En el resto del territorio, los cielos estarán en general despejados, aunque el desarrollo por la tarde de nubosidad de evolución podría dejar algún chubasco ocasional en Andalucía, de forma más probable en el entorno del Estrecho.

Nevará de forma débil durante la madrugada en montañas del norte por encima de los 1.300-1.400 metros.

En Canarias, se espera un predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto. EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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