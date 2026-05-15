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'Buzzheart', del griego Dennis Iliadis, Premio al Mejor Largometraje en el Festival FANT

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Bilbao, 15 may (EFE).- El Festival de Cine Fantástico de Bilbao-FANT ha otorgado el Premio al Mejor Largometraje en la Sección Oficial a la película 'Buzzheart', del griego Dennis Iliadis.

El jurado, que ha hecho público este viernes el palmarés de la 32 edición del Festival, ha valorado la capacidad del director griego para "descomponer las relaciones humanas en un contexto familiar y encontrar el terror en los juegos de la psicología conductivista".

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Dentro de la sección de cortometrajes, 'Hyena', de Altay Ulan Yang, ha resultado galardonado como mejor cortometraje oficial por la "creación de una atmósfera tan magnética como onírica para retratar un tema tan recurrente como el 'bullying' de una manera muy original".

El Festival ha galardonado también con el premio al mejor cortometraje vasco a 'El cuerpo de Cristo', de Bea Lema, por su "audacia" a la hora de "trasladar su cómic a una técnica de animación que une la tradición con la modernidad".

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La Asociación de Guionistas Vascos-Euskal Gidoigileak ha premiado con el mejor guion de largometraje de la sección oficial a 'La torre de hielo', de la cineasta francesa Lucile Hadzihalilovic, que a juicio del jurado propone, a través del cuento 'La reina de las nieves', "una narración sobria y contenida sobre cómo el paso a la madurez conduce, inevitablemente, a 'matar al ídolo' que una misma construye".

Asimismo, el premio a la dirección más innovadora, concedido por el Cineclub FAS, ha sido para 'Camp', película de Avalon Fast, "por tener más inventiva visual y personalidad estética que películas con cien veces más presupuesto" y por su "exploración sincera, cruda y 'grunge' de las roturas internas y el poder de la amistad femenina".

La joven actriz Lorena Mariñelarena ha recibido el premio a la mejor interpretación de FANT en cortos vascos 2026, otorgado por la Unión de Actores Vascos-EAB, pues "sustenta el peso" de la ficción 'Erreka Zoko Hortan' "con un trabajo interpretativo continuado y equilibrado" en su papel de Joxepi.

Los espectadores del festival también han tenido voz y voto, y han elegido como mejor película de la sección oficial a 'La ventana abierta', de Ana Graciani, y como mejor cortometraje el público ha decidido que el ganador sea 'Pobre marciano', de Álex Rey.

Para concluir, en la sección Panorama Fantástico, 'Sasyq', del cineasta kazajo Yerden Telemissov, ha sido reconocida como mejor largometraje por ser "una obra redonda de cine fantástico y ciencia ficción pensada para todos los públicos, aproximándonos a temas sociales y familiares con especial humanidad y ternura".

El premio al mejor cortometraje en esta sección ha recaído en 'Tenéis que verlo', de Nacho Solana, "por reflejar de manera irónica y angustiosa el miedo de los padres primerizos al verse abducidos por un nuevo ser en sus vidas". En esta edición, el jurado ha decido otorgar una Mención especial al corto 'The Veil', de Gabriel Motta, que crea "una esotérica atmósfera que traslada al espectador bajo el velo".

Como novedad en esta edición se ha formado un jurado específico para escoger al Premio Méliès de Plata Al Mejor Cortometraje Europeo Fantástico de la Sección Oficial.

Este galardón ha recaído, por su "excelente dirección de fotografía", en el proyecto 'Lo que te falta', de Sara Bermejo, y se clasifica automáticamente para competir por el Meliés D'Argent, galardón de Oro a un cortometraje europeo de género fantástico, junto a otros once cortos que reciban este reconocimiento en los festivales que forman parte de la Federación de Festivales Internacionales Meliés. EFE

(Foto)

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EFE

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