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La Fiscalía pide imputar a un ex alto cargo valenciano por filtrar un audio de la dana

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València, 15 may (EFE).- La Fiscalía Provincial de Valencia ha pedido la declaración como investigado del ex subsecretario de la Conselleria de Justicia Ricardo García en la causa por que investiga un juzgado de Llíria por la filtración cortada de una llamada entre la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Emergencias de la Generalitat el día de la dana.

En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Público apoya la petición formulada por la acusación que ejerce el PSPV-PSOE, para que declare este ex alto cargo del Gobierno valenciano.

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El fiscal justifica su petición "a la vista de la declaración testifical de Jorge Suárez (subdirector de Emergencias, sigue en el cargo) en la que manifiesta que fue a Ricardo García a la persona a la que se entregó la grabación de la conversación y visto que dicha grabación acabó finalmente difundida pese a su carácter reservado".

En el mismo escrito expone que la conducta del ex director general de Emergencias Alberto Martín Moratilla "fue solicitar la localización de la grabación", por lo que el fiscal cree conveniente "por el momento tomar declaración en calidad de investigado a Ricardo García, sin perjuicio de las diligencias de investigación que resulten oportunas tras esa declaración".

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Ricardo García fue destituido en el cargo el pasado 3 de diciembre y Alberto Martín el pasado 16 de enero.

La filtración que se investiga en los juzgados de Llíria hace referencia a un audio de la llamada que Aemet hizo al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat al mediodía del 29 de octubre, en la que informaba de que se mantenía para esa jornada el aviso rojo por la dana y avisaba de que la tarde sería más complicada en el interior norte de Valencia.

La llamada tiene una duración de cuatro minutos y se dio a conocer el 13 de febrero de 2025, después de que el día anterior se filtrara una versión recortada, en la que se escuchaba a la técnico de Aemet decir que no iban a "marear con más avisos", que se había confirmado lo de la mañana y que las precipitaciones máximas "irían hacia el norte y hacia el interior".

En el audio completo, sin embargo, se escucha cómo una trabajadora de Aemet informa a otra de Emergencias de todo lo anterior, aunque añade que las precipitaciones máximas irán yendo hacia el norte y, sobre todo, hacia el interior, "con una tarde más complicada en el interior norte de Valencia".

El Equipo de Investigaciones Tecnológicas (Edite) de la Policía Judicial de la Guardia Civil se entrevistó con el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y este les informó de que la llamada objeto de investigación se almacena en un sistema que, por su antigüedad y funcionamiento, no registra los accesos.

No obstante lo anterior, Suárez explicó que tanto Ricardo García García como Alberto Martín Moratilla habrían obtenido copia de dicha llamada.

Según el testimonio de Suárez, Ricardo García se personó en las instalaciones del Centro de Emergencias de la Generalitat, dijo que había urgencia por localizar dicha llamada, ya que era "una petición de Presidencia" de la Generalitat, y se llevó el audio grabado en una memoria portátil, lo que se le comunicó a Martín Moratilla.

Los socialistas valencianos consideran que los dos ex altos cargos de la Generalitat deben ser imputados, dado que "únicamente había interés por obtener dicha llamada de las innumerables que se produjeron" el día de la dana y dado que esa llamada "apareció filtrada en los medios de comunicación y difundida a través de las redes sociales de Carlos Mazón -president de la Generalitat entonces- y del PPCV". EFE

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