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Luis García propone "luchar por todo" en las tres jornadas finales

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Las Palmas de Gran Canaria, 15 may (EFE).- La UD Las Palmas afrontará las tres últimas jornadas de LaLiga Hypermotion en las que luchará "por todo", incluida la posibilidad del ascenso directo, según ha manifestado este viernes su entrenador, Luis García, en conferencia de prensa.

El técnico asturiano no renuncia a la opción de terminar entre los dos primeros clasificados y lograr así el regreso a Primera División por la vía rápida, sin necesidad de disputar las eliminatorias por el ascenso, aunque para ello el equipo amarillo está obligado a puntuar en Almería ante un rival directo por el mismo objetivo.

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Pese al 5-1 encajado en Andorra en la jornada anterior, Luis García asegura que su equipo está "concienciado" para afrontar "un bonito reto", y afirma que se han ganado la posibilidad de afrontar las tres últimas fechas del campeonato con el abanico de posibilidades abierto.

El preparador ovetense afirma que "la foto es más amplia" que ese mal resultado ante el Andorra, pues su equipo "ha ganado cinco de los siete últimos partidos" y niega que esté en una mala dinámica, aunque fuera de casa no consigue puntuar ante rivales de la zona media-alta de la tabla, una circunstancia para la que no encuentra una explicación.

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Además, subraya que en el vestuario siempre han hecho autocrítica, independientemente de los resultados, y todos mantienen un "equilibrio interno", sin que les afecte en exceso las derrotas o las victorias.

También ha aclarado que en caso de realizar cambios en este inmediato partido, segundo consecutivo fuera de casa, su intención no será señalar a ningún futbolista por el abultado marcador de Andorra.

Para competir contra el Almería, el técnico del equipo amarillo se aferra a su habitual discurso de llevar el partido a donde más les interesa, frente a un rival que tiene "jugadores muy valiosos" y que les ganó en la primera vuelta en Gran Canaria con un gol de Arribas (0-1).

"Espero un partido muy bonito, de dos equipos que tratan de atacar y de hacer buen fútbol", ha vaticinado, sin obviar que mirando exclusivamente las posibilidades matemáticas para el ascenso directo, "puede ser una final". EFE

rg/as/og

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EFE

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