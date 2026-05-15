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Los 'Prague Lions' ganan la competición por equipos del GCL de Madrid

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Madrid, 15 may (EFE).- Los 'Prague Lions' (Leones del Praga) ganaron este viernes la competición por equipos del Global Champions Tour, que se disputa hasta el domingo en el Club de Campo Villa de Madrid.

Los mexicanos Fernando Martínez Sommer ('Joep' y 'Lady van de Haarterhoeve') y los belgas Niels Bruynseels ('Oaky Flandria') y Thibeau Spits ('Impress-K van't Kattenheye Z') integraron el equipo ganador en Madrid.

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Superaron a los 'Istanbul Warriors' (Guerreros de Estambul) del también belga Abdel Saïd ('Wathnan Zasou vom Claashof') y el francés Simon Delestre ('Gatsby du Tillard') y al 'Madrid in Motion' del español Sergio Álvarez Moya ('Quadrado') y el neerlandés Maikel van der Vleuten ('Quastor vd Heffinck').

Antes se disputaron otras cuatro pruebas. En el Trofeo Mahou se impuso el alemán Hans-Dieter Dreher, a lomos de 'Vestmalle des Cotis'. Acabó por delante del irlandés Ciaran Nallon ('Casalla Blue PS') y el español Iván Serrano ('Rain Man').

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En el Trofeo Fundación, cuatro españoles en los cuatro primeros lugares: Luis Márquez ('Rotterdam Buzalen'), José Díaz Vecino ('Crystal Clear'), Paloma Barceló ('Rambo C') e Ismael García Roque ('Daikon').

Además, Luis Fernández Rey ('Atlanta de Ste Anne') y Elena Fernández de la Cuesta ('Rd Flag de Walyro') fueron los vencedores de los dos trofeos RCCVM disputados en la apertura del concurso. EFE

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EFE

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