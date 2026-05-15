Espana agencias

3-0. El Guaguas sella su cuarto título de Superliga consecutivo

Guardar
Google icon

(actualiza la ficha técnica)

Las Palmas de Gran Canaria, 15 may (EFE).- El Guaguas firmó este viernes su cuarto título de la Superliga consecutivo, el quinto de su historia, tras doblegar con autoridad por 3-0 al Melilla en el segundo duelo de la final.

PUBLICIDAD

Con la mente puesta en sentenciar la final en el segundo partido, los de Sergio Miguel Camarero salieron con la directa y aprovecharon los nervios de los melillenses, que encadenaron numerosos errores, más allá de las certezas por zona 2 del argentino Federico Martina, que los amarillos castigaron para cerrar el primer set en apenas 23 minutos (25-17).

Salim Abdelkader ajustó su corta rotación y trató de frenar las acometidas de Nico Bruno y Osmany Juantorena por zona 4, pero los amarillos jugaron con su diagonal y los remates a la línea para volver loco al bloqueo de Melilla, que no supo frenar las acometidas del Guaguas en un segundo set que solo tuvo color local (25-19).

PUBLICIDAD

Tras dos primeros sets arrolladores, los amarillos no bajaron el ritmo e instalaron un rápido 4-2 que hizo a Salim Abdelkader parar el partido, aunque la eficiencia del argentino Nico Bruno no permitió que surtiera efecto el tiempo muerto y el Guaguas puso más tierra de por medio (8-4).

El frente ofensivo del Guaguas se volvió imparable para la línea defensiva de un Melilla que trató de sobrevivir con los puntos de Aurelio Rodríguez y Daniel Macarro en zona 3, principal fuente ofensiva de los visitantes ante la imposibilidad de abrir la muralla grancanaria con los puntas (14-9).

El argentino Lucas Malaber trató de tirar de orgullo para reducir la diferencia (18-14), pero la eficacia defensiva y ofensiva del Guaguas echó por tierra cualquier posibilidad de remontada y los grancanarios sellaron el título de Superliga tras un enorme bloqueo de Augusto Colito a Eduardo Álvarez (25-16).

Con la consecución del título de Superliga, el Club Voleibol Guaguas volverá a participar en la próxima edición de la Liga de Campeones de la CEV, competición a la que llegó a los cuartos de final en la temporada actual.

- Ficha técnica:

3 – CV Guaguas: Nico Bruno (6), Ezequiel Pérez (líbero), Hélder Spencer (11), Osmany Juantorena (10), Walla Souza (12), Miguel Ángel de Amo (2), Unai Larrañaga (líbero), Jorge Almansa (-), Augusto Colito (2), Jean Pascal Diedhiou (-), Tomas Rousseaux (-), Elio Montesdeoca (-), Martín Ramos (10) y Dobromir Dimitrov (-).

Entrenador: Sergio Miguel Camarero.

0 – CV Melilla: Lucas Malaber (8), Víctor Méndez (-), Héctor García (-), Abdelhafid Mohamer (-), Arthur Nath (6), Federico Arquez (1), Aurelio Rodríguez (1), Daniel Macarro (7), Zeus París (líbero), Eduardo Álvarez (2) y Federico Martina (14).

Entrenador: Salim Abdelkader.

Parciales: 25-17, 25-19 y 25-16.

Árbitros: David Fernández y Francisco Javier Pedrosa.

Incidencias: Segundo partido de la final de la Superliga disputado en el Gran Canaria Arena ante unos 3.000 espectadores. EFE

1012208

phd/ism

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sánchez augura otros ocho años de Gobierno progresista para atajar problemas como vivienda

Infobae

Žan Tabak: "Mis preocupaciones son la guerra de Ucrania o el calentamiento global"

Infobae

Maíllo pide "votar con cabeza" para "reventar la hipocresía" del PP, que "nos está costando la vida"

Maíllo pide "votar con cabeza" para "reventar la hipocresía" del PP, que "nos está costando la vida"

Sábado, 16 de mayo de 2026

Infobae

Haití da la lista de 26 convocados, con Bellegarde (Wolverhampton) como estrella

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

Del paro a la vivienda y la inmigración: así han cambiado las preocupaciones de los españoles desde el 15M

Interior ha pagado 750.000 euros a familiares de guardias civiles muertos o heridos en su lucha contra los narcos, pero descarta mejorar esta indemnización

Andalucía se enfrenta al cierre de la campaña electoral con el PP al filo de la mayoría absoluta y el PSOE hundido ante un posible batacazo

La Guardia Civil detiene a 31 personas e incauta 300.000 dosis en el mayor operativo español contra la droga ‘flakka’, utilizada con fines sexuales

ECONOMÍA

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los compradores pagan más por casas más pequeñas: elevan en 31.000 euros su presupuesto, pero rebajan sus expectativas sobre el tamaño

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

DEPORTES

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo