3-0. El Guaguas sella su cuarto título de Superliga consecutivo

(actualiza la ficha técnica)

Las Palmas de Gran Canaria, 15 may (EFE).- El Guaguas firmó este viernes su cuarto título de la Superliga consecutivo, el quinto de su historia, tras doblegar con autoridad por 3-0 al Melilla en el segundo duelo de la final.

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Con la mente puesta en sentenciar la final en el segundo partido, los de Sergio Miguel Camarero salieron con la directa y aprovecharon los nervios de los melillenses, que encadenaron numerosos errores, más allá de las certezas por zona 2 del argentino Federico Martina, que los amarillos castigaron para cerrar el primer set en apenas 23 minutos (25-17).

Salim Abdelkader ajustó su corta rotación y trató de frenar las acometidas de Nico Bruno y Osmany Juantorena por zona 4, pero los amarillos jugaron con su diagonal y los remates a la línea para volver loco al bloqueo de Melilla, que no supo frenar las acometidas del Guaguas en un segundo set que solo tuvo color local (25-19).

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Tras dos primeros sets arrolladores, los amarillos no bajaron el ritmo e instalaron un rápido 4-2 que hizo a Salim Abdelkader parar el partido, aunque la eficiencia del argentino Nico Bruno no permitió que surtiera efecto el tiempo muerto y el Guaguas puso más tierra de por medio (8-4).

El frente ofensivo del Guaguas se volvió imparable para la línea defensiva de un Melilla que trató de sobrevivir con los puntos de Aurelio Rodríguez y Daniel Macarro en zona 3, principal fuente ofensiva de los visitantes ante la imposibilidad de abrir la muralla grancanaria con los puntas (14-9).

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El argentino Lucas Malaber trató de tirar de orgullo para reducir la diferencia (18-14), pero la eficacia defensiva y ofensiva del Guaguas echó por tierra cualquier posibilidad de remontada y los grancanarios sellaron el título de Superliga tras un enorme bloqueo de Augusto Colito a Eduardo Álvarez (25-16).

Con la consecución del título de Superliga, el Club Voleibol Guaguas volverá a participar en la próxima edición de la Liga de Campeones de la CEV, competición a la que llegó a los cuartos de final en la temporada actual.

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- Ficha técnica:

3 – CV Guaguas: Nico Bruno (6), Ezequiel Pérez (líbero), Hélder Spencer (11), Osmany Juantorena (10), Walla Souza (12), Miguel Ángel de Amo (2), Unai Larrañaga (líbero), Jorge Almansa (-), Augusto Colito (2), Jean Pascal Diedhiou (-), Tomas Rousseaux (-), Elio Montesdeoca (-), Martín Ramos (10) y Dobromir Dimitrov (-).

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Entrenador: Sergio Miguel Camarero.

0 – CV Melilla: Lucas Malaber (8), Víctor Méndez (-), Héctor García (-), Abdelhafid Mohamer (-), Arthur Nath (6), Federico Arquez (1), Aurelio Rodríguez (1), Daniel Macarro (7), Zeus París (líbero), Eduardo Álvarez (2) y Federico Martina (14).

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Entrenador: Salim Abdelkader.

Parciales: 25-17, 25-19 y 25-16.

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Árbitros: David Fernández y Francisco Javier Pedrosa.

Incidencias: Segundo partido de la final de la Superliga disputado en el Gran Canaria Arena ante unos 3.000 espectadores. EFE

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