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Saiz: "Andalucía se juega optar por la prosperidad o por los recortes de la derecha"

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Granada, 15 may (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que Andalucía se juega este domingo elegir entre dos modelos: "el de la prosperidad compartida, o de la derecha de quien pueda que se lo pague".

Durante un acto celebrado en Granada, Saiz ha defendido las políticas impulsadas por el Gobierno de España frente a los "recortes y privatizaciones" del Ejecutivo andaluz del PP.

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La ministra, que previamente ha participado en encuentros con la ciudadanía en los municipios de El Pinar y La Zubia, ha censurado la actitud "hipócrita" del presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, respecto a los datos de empleo y a otros ámbitos de su gestión, y ha asegurado que el Gobierno de España está "parapetando los golpes" del Ejecutivo andaluz.

Frente a los discursos de otras fuerzas políticas, ha reivindicado que para el PSOE "la prioridad es lo social, la igualdad de oportunidades y defender lo público". EFE

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