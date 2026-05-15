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El 'Waikiki' alemán, primer líder en una jornada marcada por el viento cambiante

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Barcelona, 15 may (EFE).- La 53ª edición del Trofeo de vela Conde de Godó OOA inició este viernes en aguas de Barcelona su primer bloque de competición de la clase J70, en una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica y los cambios de viento, que obligaron a suspender el programa previsto tras la disputa de dos mangas.

La flota tomó la salida a las 15:05 horas con viento de levante de unos 12 nudos y cielo cubierto, condiciones que permitieron completar las dos primeras pruebas del campeonato sobre recorridos de entre 0,9 y 1 milla náutica.

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El equipo alemán 'Waikiki', patroneado por Jürgen Waldheim, se adjudicó la primera manga por delante del 'HSN Sailing Team', de Javier Padrón, y del danés 'Soffe', de Kim Christensen.

La segunda prueba fue para el 'Gunter', de Javier Scherk y representante del anfitrión, el Real Club Náutico de Barcelona, seguido por el austríaco 'Phantom 7', de Thomas Müller-Uri, y el 'Hang Ten', patroneado por el catalán Món Cañellas.

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Tras la segunda regata, un intenso chubasco provocó una brusca caída de la intensidad del viento y una rolada cercana a los 180 grados, situación que llevó al comité de regatas a cancelar el resto de pruebas previstas.

Con dos mangas disputadas, el 'Waikiki' lidera la clasificación provisional con unos parciales de 1-5, seguido del 'HSN Sailing Team' (2-4) y del 'Hang Ten'. Completan las cinco primeras posiciones el 'Phantom 7' y el 'Noticia', de Luis Martín Cabiedes.

La competición continuará este sábado a partir de las 12:00 horas con previsión de viento del sureste de entre 8 y 10 nudos, y condiciones más estables. EFE

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