Adelante defiende haber "quitado la careta" a Moreno y Vox en la campaña de las andaluzas

Sevilla, 15 may (EFE).- El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha defendido que su formación ha "quitado la careta" al presidente andaluz y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, y a Vox durante la campaña de las autonómicas del domingo.

Moreno, "más allá de la broma, es peligroso", ha aseverado García en el mitin de cierre de campaña, en la Alameda de Hércules de Sevilla, donde ha animado a "votar para robarle la sonrisa al impostor" y pensando en las mujeres que "dejaron tiradas" en la crisis por los fallos de los cribados del cáncer de mama.

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Ha criticado ademas a Moreno por impulsar "cuatro universidades privadas" o votar "a favor de Mercosur" para "fastidiar" a agricultores y jornaleros, pero grabarse en campaña "un vídeo con perritos" o "con una vaquita" para quedar "como Dios".

También ha indicado que "sólo pretende taparle la boca al pueblo aquel que tiene miedo" en referencia a la denuncia del PP ante la Junta Electoral de Zona de Sevilla, posteriormente retirada, contra letras con contenido político durante el festival 'Carnaval de Primavera', este sábado, jornada de reflexión, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

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Sobre el líder de Vox, Santiago Abascal, el candidato de Adelante Andalucía ha indicado que "su única prioridad se llama forrarse" y "llevárselo calentito sin doblarla" y "mintiendo".

Ha defendido que "la libertad no es de la derecha" sino del pueblo, y ha aludido a cuestiones como "ganar más trabajando menos" para justificarlo.

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Ha citado a las encuestas para señalar que "en las ocho provincias, el voto útil" para "parar" a la derecha es el de Adelante.

García también se ha congratulado de la campaña desarrollada por Adelante con una apuesta por la alegría, que ha señalado que había sido un concepto "robado" por la derecha. "¿O es que la izquierda tiene que estar siempre enfadada?", ha añadido.

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Ha sido "la mejor campaña electoral que ha habido en estas elecciones" al estar basada en "un ingrediente tan antiguo" como la militancia, ha indicado García, que ha pedido un aplauso para Teresa Rodríguez, que no ha podido acudir al acto. EFE