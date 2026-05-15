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Maíllo pide votar con cabeza para contribuir al cambio de gobierno que Andalucía se merece

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Sevilla, 15 may (EFE).- El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha pedido este viernes votar "con cabeza" en las elecciones autonómicas del próximo domingo para "echar" al PP y "contribuir al cambio de gobierno que Andalucía se merece", además de revindicarse como la izquierda "determinante".

"Somos la izquierda que no duda y que va a gobernar si nos dan los números", ha asegurado el candidato durante el último acto de campaña electoral de la coalición, celebrado en el barrio sevillano de Tiro de Línea y en el que ha participado también el coordinador general de IU en Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero.

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Ante varios centenares de personas, Maíllo ha asegurado que el grupo parlamentario de Por Andalucía ha sido "el único que no se ha dejado engatusar" por el presidente de la Junta y candidato del PP, Juanma Moreno. "No nos alaban, no les gustamos, no nos quieren porque no les hacemos gracia", ha presumido.

Ha opinado que este es un "momento crucial" para Andalucía, ya que, después de ocho años de gobierno del PP, tiene que decidir "si sigue el carril del acuerdo con Vox" en 2018, cuando "decidieron privatizar todo lo privatizable y dar barra libre a los fondos de inversión, y lo han cumplido milimétricamente".

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"Multiplicad los votos, hay que echar a toda esta gente que nos va a arruinar la vida", ha clamado el candidato de Por Andalucía, que ha reclamado que "los votos de resignación se conviertan en esperanza por la sanidad y la educación públicas".

Por eso ha pedido movilización y ha garantizado que su formación "se arremangará para mejorar la vida de la gente", además de advertir que para eso hace falta estar en el Gobierno y "no quedarse en el Parlamento mirando ni diciendo a la gente lo que tiene que hacer desde fuera".

"Podemos hacer mensajes de maravilla en las redes sociales, pero para cambiar las cosas hay que gobernar", ha sentenciado el candidato y también coordinador federal de IU, que ha apostado por "dar lo mejor" de sí mismos si obtienen la confianza de las urnas.

Por su parte Valero ha pedido el voto para "acabar con el expolio y con el hacer negocio de todo, que es el modelo del PP y no empezó ayer", así como para "frenar el odio". "La ultraderecha quiere al pueblo débil para que los poderosos sigan machacando y llevándose los servicios públicos", ha añadido.

El parlamentario nacional ha opinado que el próximo domingo con las elecciones andaluzas también se juegan "salir fuertes a las generales".

"Nos jugamos este país, que salga un mensaje de que hay una mayoría social que no se resigna, que quiere una política valiente y coherente", ha advertido.

Valero ha avisado de que hay quienes quieren que a Por Andalucía le vaya mal "porque entonces lo que hay es una izquierda fragmentada y sin proyecto de país" y ha pedido no dejarse dar "gato por liebre". EFE

(foto)

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EFE

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