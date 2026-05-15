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La JEA insta al PSOE-A a modificar una campaña telefónica para evitar "confusiones" con llamadas reales del SAS

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La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha instado al PSOE-A a "suprimir" una frase de una campaña telefónica iniciada de cara a los comicios autonómicos de este domingo, 17 de mayo, para evitar crear "confusión" en los ciudadanos con llamadas de centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre citas médicas.

Así lo ha acordado la JEA al "estimar parcialmente" la denuncia de un ciudadano particular que explicaba que había recibido "una llamada a su teléfono móvil con un mensaje grabado en el que, tras aludir a su próxima cita médica, se hacía referencia al daño y abandono del Partido Popular y su presidente a la sanidad pública y a que, para arreglarlo, habría que votar al PSOE, indicando que es un anuncio de dicho partido para las elecciones andaluzas".

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La Junta Electoral de Andalucía se ha pronunciado sobre esta denuncia en un acuerdo fechado este pasado jueves, 14 de mayo, consultado por Europa Press, en el que señala que "es notorio por informaciones de medios de comunicación" que este tipo de llamadas han sido recibidas "por electores de varias provincias", lo que le da al asunto "un alcance autonómico que justifica la intervención" de la JEA.

"Según los enlaces aportados con la denuncia, en la llamada recibida se diría lo siguiente": "Buenas, le llamo por su próxima cita médica. Informarle que el PP de Moreno Bonilla está privatizando y abandonando la sanidad pública. Ya somos más de dos millones de andaluces en lista de espera. Sólo tú puedes arreglarlo. En estas elecciones, vota sanidad pública, vota PSOE. Este es un anuncio político financiado por el Partido Socialista Obrero Español".

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Así se detalla en el acuerdo de la Junta Electoral de Andalucía, que al abordar este asunto sostiene que "la propaganda electoral" que se denuncia "se puede considerar sustancialmente compatible con la normativa actualmente vigente en materia electoral".

No obstante lo cual, la JEA "considera que procede instar" al PSOE-A a "retirar de la cuña publicitaria objeto de la presente denuncia la frase 'le llamo por su próxima cita médica'", porque ésta "puede inducir a las personas que la reciben a confusión sobre la posibilidad de que la llamada haya sido realizada desde algún centro del Servicio Andaluz de Salud y, en el caso de que estén pendientes de acudir a una cita médica, puede generar en aquellas una importante desconfianza e inquietud sobre la posibilidad de que su cita sea atendida".

La Junta Electoral explica que ha llegado a esta conclusión como "resultado de una ponderación orientada por el principio de proporcionalidad, en la que se ha tenido en cuenta que en el presente asunto se encuentra en juego la tranquilidad de las personas acerca de la garantía de su derecho a la salud y la expectativa de las personas de que recibirán de los servicios sanitarios la particular atención que necesiten en una materia de tanta importancia como esta, y que, por otra parte, la supresión de dicha frase no perjudica la comprensión del mensaje sustancial, de sentido crítico con la gestión de los servicios sanitarios, que se quiere publicitar".

Desde la JEA señalan también que si el denunciante "considera que la llamada recibida puede haber supuesto una infracción de la normativa en materia de protección de datos", puede "acudir al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía o, en su caso, a la Agencia Española de Protección de Datos", así como también "al Ministerio Fiscal en caso de considerar que pudiera haberse cometido algún delito".

En cualquier caso, la Junta Electoral de Andalucía ha resuelto "estimar parcialmente la denuncia y, en consecuencia, instar" al PSOE-A a "suprimir la frase 'le llamo por su próxima cita médica' del mensaje enviado a través de llamadas telefónicas con el fin de hacer publicidad electoral". Contra este acuerdo "cabe interponer recurso, que será resuelto por la Junta Electoral Central".

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EuropaPress

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