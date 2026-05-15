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La AESAF solicita expediente disciplinario contra Florentino Pérez

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Madrid, 15 may (EFE).- La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) ha anunciado la presentación ante el Comité de Competición de una solicitud de expediente disciplinario contra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid por imputar "al estamento arbitral corrupción sistémica, robo de títulos y enriquecimiento ilícito" durante la rueda de prensa que ofreció el pasado 12 de mayo y en la entrevista emitida por La Sexta el día después.

"La AESAF considera que estas declaraciones no pueden ampararse en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión ni de la crítica deportiva, dado que el Sr. Pérez no se limita a señalar errores arbitrales puntuales, sino que atribuye al Cuerpo Arbitral la perpetración de un delito continuado de corrupción durante dos décadas. Asimismo, la AESAF subraya que el presidente del Real Madrid actúa en todo momento como máximo representante institucional de uno de los clubes más mediáticos del mundo, lo que amplifica el impacto dañoso de sus palabras e incrementa su responsabilidad", señala el organismo en un comunicado.

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"La AESAF solicita además que el Comité de Competición adopte con carácter cautelar y urgente un requerimiento al Sr. Pérez para que cese en la emisión de declaraciones de similar naturaleza mientras se tramita el procedimiento; que se declare su obligación de indemnizar al Colectivo Arbitral por el daño moral, reputacional y profesional causado; y que se requiera al Real Madrid la emisión de un comunicado público de rectificación y disculpa", añade.

Asimismo explican que se ha esperado a la conclusión de la jornada intersemanal de LALIGA EA Sports para publicar la nota y opinan que lo dicho por el mandatario del club blanco "un ataque grave, injustificado y sistemático a la honra profesional e institucional del Colectivo Arbitral, sin respaldo en ninguna resolución judicial firme". EFE

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