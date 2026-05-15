Haití da la lista de 26 convocados, con Bellegarde (Wolverhampton) como estrella

Puerto Príncipe, 15 may (EFE).- El seleccionador de fútbol de Haití, el francés Sébastien Migné, hizo pública este viernes la lista de 26 jugadores convocados para el próximo Mundial, entre los que destacan el centrocampista del Wolverhampton Jean-Ricner Bellegarde o el atacante del Sunderland, Wilson Isidor.

Los seleccionados, de una gran variedad de ligas de América y Europa, principalmente, defenderán a Haití en el segundo Mundial que disputará el país en su historia, después de su única participación en el de Alemania de 1974.

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Entre los futbolistas convocados de más renombre se encuentra Jean-Ricner Bellegarde, centrocampista del Wolverhampton, de la Premier League inglesa, con el que disputó 25 partidos esta temporada en los que anotó un gol y dio una asistencia.

En la delantera sobresale Wilson Isidor, del Sunderland (Premier League), que anotó cinco tantos en 30 partidos; además de Josué Casimir, atacante del Auxerre, de la Ligue 1 francesa, con el que ha disputado 30 partidos, en los que ha convertido un gol.

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También destaca el '9' de la selección haitiana, Duckens Nazon, delantero experimentado de 32 años, quien tuvo que salir recientemente de Irán, donde jugaba en el Esteghlal FC, por la guerra con Estados Unidos e Israel.

Ubicado en el Grupo C del Mundial, el conjunto caribeño debutará el 13 de junio contra Escocia, después se enfrentará a Brasil el 19 de junio y hará frente a Marruecos cinco días después.

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Antes, la selección haitiana se enfrentará a Nueva Zelanda (2 de junio) y Perú (5 de junio) en dos partidos amistosos que le servirán de preparación para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá este verano.

- Lista de los 26 convocados:

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Porteros:

Johnny Placide (SC Bastia, Ligue 2 de Francia), Alexandre Pierre (FC Sochaux-Montbéliard, tercera división francesa), Josué Duverger (FC Cosmos Koblenz, quinta división alemana)

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Defensas:

Carlens Arcus (Angers SCO, Ligue 1), Wilguens Pauguain (SV Zulte Waregem, primera división de Bélgica), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks FC, segunda división de Estados Unidos), Martin Expérience (AS Nancy, Ligue 2), Jean-Kévin Duverne (KAA Gante, primera división belga), Ricardo Ade (Liga Deportiva Universitaria de Quito, primera división de Ecuador), Hannes Delcroix (FC Lugano, primera división de Suiza), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II U21, tercera división de Suiza).

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Centrocampistas:

Leverton Pierre (FC Vizela, Liga Portugal 2), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC, segunda división de Estados Unidos), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union, primera división de EE.UU.), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton, Premier League de Inglaterra), Pierre Woodensky (Violette AC, primera división de Haití), Dominique Simon (FC Tatran Presov, primera división de Eslovaquia)

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Delanteros: Louicious Deedson (FC Dallas, primera división Estados Unidos), Ruben Providence (Almere City FC, segunda división de Países Bajos), Josué Casimir (AJ Auxerre, Ligue 1), Derrick Etienne (Toronto FC, primera división de EE.UU.), Wilson Isidor (Sunderland AFC, Premier League inglesa), Duckens Nazon (Esteghlal FC, primera división de Irán), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor, primera división de Turquía), Yassin Fortune (FC Vizela, Liga Portugal 2), Lenny Joseph (Ferencváros, primera división de Hungría). EFE