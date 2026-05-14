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Sémper ve "difícil" la mayoría absoluta del PP: "Pero hay posibilidad cierta de revalidar una Andalucía de calma"

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El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha asegurado este jueves que la mayoría absoluta del Partido Popular en las elecciones andaluzas del 17 de mayo es "difícil", pero ha admitido que hay "una posibilidad cierta de revalidar una Andalucía de calma, de gestión y de convivencia".

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Sémper ha indicado que Moreno está "peleando por revalidar una mayoría absoluta" porque ha sido capaz de "transformar Andalucía" e "inocular una forma de hacer política que a la gente le satisface" porque "calma la política", "habla de los problemas de la gente" y "consigue crear un clima de convivencia y unir voluntades en un partido".

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El portavoz nacional del PP considera que esa política que ha aplicado Moreno estos años "va a ser refrendada" el domingo en las urnas. "Veremos si por mayoría absoluta, va a ser muy difícil. Sin duda es muy difícil. Pero estamos confiados en que la gente vaya a votar", ha apostillado, para añadir después de que "hay una posibilidad cierta de revalidar una Andalucía de calma, de gestión y de convivencia".

Al ser preguntado si al PP le preocupa más Vox o la subida de los partidos a la izquierda del PSOE, dado que la mayoría está en juego por los restos, Sémper ha recordado que en esa comunidad gobernó muchos años el PSOE y que ahora "hay un cambio social y político".

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"Yo soy de una generación en la que si me dicen que el gran reto para el Partido Popular es sacar una mayoría absoluta de Andalucía, me hubiera tenido que pellizcar dos veces", ha asegurado el dirigente del PP.

En cuanto a si cree que puede haber una rebelión de alcaldes si hay debacle del PSOE el domingo y romper el candado de las generales, como apunta Moreno, Sémper ha indicado que él cree que Pedro Sánchez "solo tomará decisiones que a él le beneficien y que él crea que le favorecen".

CREE QUE QUEDA COMO MÁXIMO UN AÑO PARA QUE SE CONVOQUEN GENERALES

Sémper ha recalcado que en España tienen un gobierno que "no puede gobernar porque no tiene mayoría parlamentaria", que "ni siquiera es capaz de presentar los Presupuestos Generales del Estado y al que rodean "unos casos de corrupción que cada día escandalizan más".

Sin embargo, ha señalado que pese al "circo diario", el presidente del Gobierno toma decisiones "única y exclusivamente por un interés personal" y va a "alargar esto hasta la extenuación de los españoles". "Pero ya queda poco. Queda como máximo un año. El año 27 es un año electoral", ha resaltado.

El portavoz del PP ha indicado que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, les pide que no solo señalen lo que "no funciona" sino que ofrezcan "alternativas". "Sé que hay mucha gente que va a confiar en el PP y en el Feijóo por lo mal que lo hace Sánchez. Pero nosotros tenemos que conseguir crear algo de ilusión por el futuro", ha finalizado.

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