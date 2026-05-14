Los sindicatos piden reforzar los salarios ante las cifras de inflación

Madrid, 14 may (EFE).- UGT y CCOO han señalado este jueves la importancia de reforzar los salarios frente a una inflación todavía elevada que "merma" el poder adquisitivo de los trabajadores.

En un comunicado, UGT ha advertido de que la subida de precios sigue superando a muchos convenios y ha pedido ampliar las cláusulas de garantía salarial.

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"La estrategia sindical debe orientarse a preservar la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras, reforzando para ello el papel del AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) como marco de referencia para la negociación colectiva", apunta UGT.

También en un comunicado, el secretario de Estudios y Discurso de CCOO, Carlos Gutiérrez, ha señalado que "la inflación se modera, pero no permite bajar la guardia", y ha advertido de que "cualquier repunte de los precios de la energía puede afectar directamente al poder adquisitivo de las personas trabajadoras".

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El encarecimiento de los combustibles y carburantes continúa presionando al alza el coste de la vida, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional y el impacto del conflicto en Oriente Próximo, añade CCOO.

El índice de precios de consumo (IPC) se moderó dos décimas en abril, hasta el 3,2 % interanual, por el abaratamiento de la electricidad y a pesar de la subida de los carburantes, que se ha visto compensada por las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno y que entraron en vigor en marzo.EFE

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