Espana agencias

Los sindicatos piden reforzar los salarios ante las cifras de inflación

Guardar
Google icon

Madrid, 14 may (EFE).- UGT y CCOO han señalado este jueves la importancia de reforzar los salarios frente a una inflación todavía elevada que "merma" el poder adquisitivo de los trabajadores.

En un comunicado, UGT ha advertido de que la subida de precios sigue superando a muchos convenios y ha pedido ampliar las cláusulas de garantía salarial.

PUBLICIDAD

"La estrategia sindical debe orientarse a preservar la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras, reforzando para ello el papel del AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) como marco de referencia para la negociación colectiva", apunta UGT.

También en un comunicado, el secretario de Estudios y Discurso de CCOO, Carlos Gutiérrez, ha señalado que "la inflación se modera, pero no permite bajar la guardia", y ha advertido de que "cualquier repunte de los precios de la energía puede afectar directamente al poder adquisitivo de las personas trabajadoras".

PUBLICIDAD

El encarecimiento de los combustibles y carburantes continúa presionando al alza el coste de la vida, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional y el impacto del conflicto en Oriente Próximo, añade CCOO.

El índice de precios de consumo (IPC) se moderó dos décimas en abril, hasta el 3,2 % interanual, por el abaratamiento de la electricidad y a pesar de la subida de los carburantes, que se ha visto compensada por las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno y que entraron en vigor en marzo.EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Koldo García se acoge al derecho a no declarar ante el juez sobre contratos de mascarillas de Baleares bajo sospecha

Koldo García se acoge al derecho a no declarar ante el juez sobre contratos de mascarillas de Baleares bajo sospecha

Hostelería de España aclara que se prohibirán monodosis de plástico de un solo uso en 2030

Infobae

Un jurado popular enjuiciará a los acusados de amenazar de muerte y allanar la casa de un vecino de Osuna (Sevilla)

Un jurado popular enjuiciará a los acusados de amenazar de muerte y allanar la casa de un vecino de Osuna (Sevilla)

El PSOE pide permiso al Supremo para querellarse contra Aldama por injurias y calumnias

Infobae

Seis años de prisión para un padre y su hijo por apuñalar a un hombre en Almería e impedirle que avisara a emergencias

Seis años de prisión para un padre y su hijo por apuñalar a un hombre en Almería e impedirle que avisara a emergencias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las caras de los 12 criminales más buscados por Reino Unido que pueden estar escondidos en España: culpables de asesinato, narcotráfico y fraude fiscal

Las caras de los 12 criminales más buscados por Reino Unido que pueden estar escondidos en España: culpables de asesinato, narcotráfico y fraude fiscal

Óscar López sobre el viaje de Ayuso a México: “La Comunidad de Madrid no hacía el ridículo hasta que llegó Ayuso”

El Supremo condena a diez años de prisión a dos padres de Lugo por mantener a su hijo entre basura y causarle graves lesiones permanentes

Ayuso vuelve a acusar a Sánchez de promover un “boicot” a su viaje a México y asegura que Sheinbaum recibió “una orden desde España”

Un futbolista de segunda división B consigue la incapacidad permanente total tras romperse el talón de Aquiles mientras disputaba un partido

ECONOMÍA

Una mujer con “múltiples dolencias” y despedida por “ineptitud sobrevenida” pide la incapacidad permanente total: la Justicia se la deniega y afirma que sí puede trabajar

Una mujer con “múltiples dolencias” y despedida por “ineptitud sobrevenida” pide la incapacidad permanente total: la Justicia se la deniega y afirma que sí puede trabajar

Los españoles no renuncian a las vacaciones aunque salgan más caras: el 86% viajará este verano y uno de cada cuatro gastará más de 1.000 euros

¿Es obligatorio un seguro del hogar si vives de alquiler en España? Esto es lo que dice la ley

Los extranjeros tiran del empleo en España: ya son más de 3,2 millones de afiliados y suponen casi la mitad del empleo creado desde la reforma laboral

El IVA de la luz y el gas vuelve al 21% en junio tras confirmar la caída del IPC al 3,2%

DEPORTES

La final del Mundial tendrá momento musical a lo Super Bowl: Shakira, Madonna y BTS actuarán durante el descanso

La final del Mundial tendrá momento musical a lo Super Bowl: Shakira, Madonna y BTS actuarán durante el descanso

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse