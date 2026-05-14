ERC convoca el lunes un Consejo Nacional para evaluar el pacto de presupuestos de Cataluña

Barcelona, 14 may (EFE).- La dirección de ERC ha convocado para el próximo lunes por la tarde un Consejo Nacional extraordinario para valorar si se dan las condiciones para aprobar los presupuestos que el equipo negociador está ultimando con el Govern de Salvador Illa, según ha avanzado RAC1 y ha confirmado EFE.

Republicanos y socialistas entran en la recta final de la negociación de los presupuestos, que tendrán como uno de sus puntos más destacado el impulso de una línea ferroviaria orbital, una demanda de Esquerra de la que el Govern dará detalles el mismo lunes por la mañana.

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Se trata de una línea de tren que unirá las principales ciudades de la segunda corona metropolitana de Barcelona y que, según cálculos de ERC, está valorada en 5.200 millones de euros, que deberá asumir el Estado, y culminaría en 2040.

Los republicanos, que no han condicionado esta negociación a la petición de cese del director de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por la infiltración policial en una asamblea de docentes o a la resolución del conflicto que el Govern tiene con los profesores, también han puesto sobre la mesa cuestiones como la mejora de la sanidad y la educación o la protección del catalán.

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El proyecto de la línea orbital y la concreción de la sociedad mixta para ejecutar las inversiones del Estado en Cataluña, así como otras cuestiones que puedan rubricarse en el marco de la negociación presupuestaria, deberán ratificarse en una Comisión Bilateral Estado-Generalitat. EFE