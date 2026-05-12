Torres exige a Clavijo que pida disculpas y deje las conspiraciones: "No he ocultado absolutamente nada"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha exigido este martes que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se disculpe y deje las teorías de la conspiración, a la vez que ha afirmado que él no ha ocultado "absolutamente nada" sobre los casos positivos del brote de hantavirus en el crucero 'MV Hondius'.

En la sesión de control en el Parlamento canario, Clavijo ha acusado al Gobierno central de "ocultar deliberadamente" que conocían que había positivos por hantavirus a bordo del 'MV Hondius', que este lunes por la tarde zarpó de Tenerife tras culminar el dispositivo de evacuación. "Sabían que había contagiados en el buque", ha señalado.

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El líder autonómico también ha afeado la "deslealtad" con las islas del ministro de Política Territorial al supuestamente ocultar positivos de hantavirus, lo que ha considerado como "una afrenta que jamás" va a olvidar.

En declaraciones al programa 'Mañaneros 360' de 'La 1', recogidas por Europa Press, el también secretario general del PSOE canario ha afirmado que Clavijo le ataca en el Parlamento porque "está contra las cuerdas" y "arrinconado".

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Así, Torres ha negado que haya ocultado "absolutamente nada" y ha recuperado las explicaciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, señalando que hubo un caso en Cabo Verde de un ciudadano estadounidense "al que se le hizo una primera prueba, que sale positivo no concluyente" y después se le hizo una segunda que concluyó como negativo.

"Se bajan del barco los que eran positivos, pero este era negativo, y por tanto, él sigue su tránsito y los demás se bajan del barco", ha argumentado el ministro, para después añadir que se trató de una decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que las autoridades sanitarias de Estados Unidos ya han confirmado que el estadounidense ha dado finalmente negativo. Por ello, ha pedido al presidente canario que reconozca que "se ha equivocado" y pida disculpas por cometer "errores gravísimos".

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Dicho esto, el ministro ha defendido que no va a aceptar "ninguna lección" sobre la defensa de Canarias. "No puedo aceptar que nadie me diga que yo no defiendo mi tierra. Lo he hecho siempre, lo haré hasta el final, pero lo que no puedo hacer que se conviva con la mentira", ha aclarado.

Por otra parte, ha recalcado que hubo hasta ocho reuniones diarias con el Gobierno de Canarias para que el despliegue de evacuación "fuera un éxito" y contara con la "mejor coordinación posible". Al mismo tiempo, ha vuelto a tender la mano a Clavijo, recalcando que esta "voluntad" debe ser bidireccional, aunque ha reconocido que es "complicado" ante acusaciones falsas y "sin ninguna prueba".

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