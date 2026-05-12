Moreno cree que las críticas del alcalde de Adamuz se deben a las "presiones" del PSOE

Sevilla, 12 may (EFE).- El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este martes que hay que comprender "las enormes presiones" del PSOE que ha podido tener el alcalde de Adamuz (Córdoba) para denunciar las actuación de los servicios de emergencia el día de la tragedia ferroviaria, y ha recordado la "prudencia" que ha tenido su gobierno.

En una entrevista en la Cadena Ser, Moreno se ha referido a las palabras del alcalde de esta localidad, el socialista Rafael Ángel Moreno, tras escuchar en el debate televisivo de anoche en Canal Sur cómo el presidente de la Junta sacaba a colación dicho siniestro.

PUBLICIDAD

En las redes sociales, el alcalde dijo que "no esperaba esta utilización política de algo tan doloroso" y añadió que dos horas después del accidente "la mayoría de los heridos seguían sin atención sanitaria organizada", algo sobre lo que Juanma Moreno ha recordado que su Gobierno ha sido desde el siniestro "el más prudente" a la hora de pronunciarse.

Ha señalado que tras más de cien días de que ocurriera el accidente "no hemos sabido nada de lo que ocurrió", porque el Gobierno no ha dado "ninguna información", de forma que todo lo que se conoce hasta ahora es fruto de la investigación de la Guardia Civil, que destaca que la rotura de la vía estaba 24 horas antes.

PUBLICIDAD

Moreno ha lamentado que no haya "asunción" de responsabilidades y ha añadido, respecto a las declaraciones del alcalde, que "hay que comprenderlo, Las presiones que habrá tenido por parte del PSOE habrán sido enormes y no ha tenido más remedio que salir" a hacer estas críticas.

Se ha mostrado convencido de que si el Gobierno de España hubiera estado en manos del PP cuando ocurrió el accidente "las calles estarían incendiadas", y ha apelado a su relación con las víctimas, a quienes les ha trasladado su compromiso de que las defenderían.

PUBLICIDAD

Ha señalado que poner tela de juicio las urgencias ese día es "no saber" porque no murió ninguna persona "sobre el terreno", de forma que cuestionar esta actitud supondría "atacar" a los sanitarios y a los especialistas, por lo que ha lamentado que el PSOE lleve "meses" intentando trasladar la responsabilidad a la Junta.

Tras advertir de que la jueza "no lo ha visto así", el presidente de la Junta ha insistido en que lo que está claro que en este accidente el responsable máximo es el Ministerio de Fomento. EFE

PUBLICIDAD