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Maratón negociador de Sergio Ramos para concretar la compra del Sevilla

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Sevilla, 12 may (EFE).- El exfutbolista Sergio Ramos, en nombre del fondo 'Five Eleven Capital', y los principales accionistas del Sevilla negocian la compraventa del club hispalense, que deberá resolverse antes del 31 de mayo, fecha en la que expira la carta de intenciones (LOI, por sus siglas en inglés) firmada hace tres meses.

Ramos, en compañía de su abogado de confianza, Julio Senn, mantuvo este lunes una reunión de casi diez horas con los dirigentes sevillistas en un hotel de la capital hispalense, que hoy alberga un nuevo encuentro al que se ha unido el empresario argentino Martín Ink, CEO de 'Five Eleven Capital'.

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Fuentes cercanas a la operación informaron a EFE de que las partes están de acuerdo en valorar el Sevilla en unos 400 millones de euros, aunque el desembolso por acción dependerá de la cuantía de la deuda que aflore en la 'due diligence' (auditoría de venta) llevada a cabo, y que la parte compradora adquiriría alrededor del 60 % del capital social de la entidad, el porcentaje que está en manos de los grandes accionistas.

La posibilidad de que el Sevilla descienda a LaLiga Hypermotion (Segunda División) -tiene tres puntos de ventaja sobre el antepenúltimo clasificado de Primera a falta de tres jornadas- ha sido contemplada durante la negociación y es una eventualidad que comportaría una notable rebaja en el precio de adquisición, apuntaron las fuentes.

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La intención del exfutbolista del Sevilla, del Real Madrid, del PSG y del Monterrey y de los futuros propietarios del club hispalense es, en el caso de que la operación se lleve a término, reestructurar por completo el área deportiva del club y encomendarle la dirección deportiva a Marc Boixasa, técnico barcelonés vinculado a 'Five Eleven Capital' que trabajó entre 2008 y 2009 en la entidad sevillista como asistente de futbolistas extranjeros.

Desde entonces, Boixasa ha desarrollado una larga carrera en cargos más vinculados a la dirección deportiva en clubes españoles como el Barcelona o el Girona y también entidades extranjeras como el Manchester City inglés y el Al-Hilal saudí. EFE

lhg/cb/cmm

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EFE

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