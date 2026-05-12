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Los futbolistas del Arenteiro denuncian impagos desde hace tres meses

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Madrid, 12 may (EFE).- Los futbolistas del Club Deportivo Arenteiro, del grupo 1 de Primera Federación, denunciaron este martes, junto a integrantes del cuerpo técnico y trabajadores de la entidad, que el próximo día 15 se cumplirán tres meses de impagos continuados.

A través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), la plantilla del equipo gallego, ya descendido de categoría, mostró su preocupación por los retrasos e impagos en los salarios pactados con el club, a los que se suman el impago de las ayudas a la vivienda comprometidas y pendientes desde el pasado mes de diciembre.

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En su escrito indicaron que esta situación se prolonga prácticamente durante toda la temporada y genera una enorme incertidumbre en el día a día y que pese a las conversaciones mantenidas no se han ofrecido soluciones concretas que permitan reconducir el problema, con "un importante impacto económico, personal y familiar" en muchos de los afectados.

"A pesar de todo ello, los futbolistas seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones profesionales con el máximo compromiso posible, entrenando y compitiendo en defensa del C.D. Arenteiro y de sus aficionados/as", concluyeron. EFE

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