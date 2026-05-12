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Las agencias de viajes canarias operan con "máxima normalidad" tras la crisis del Hondius

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Las Palmas de Gran Canaria, 12 may (EFE).- El presidente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores (ACAVyT), Ignacio Poladura, ha asegurado este martes que el sector opera con "máxima normalidad" tras la operativa desarrollada en Tenerife para trasladar a los pasajeros del crucero MV Hondius donde se detectó un brote de hantavirus.

En declaraciones a los periodistas, Poladura ha señalado que la operación se ha desarrollado en un par de días, entiende que está "prácticamente finiquitada" y asegura que la asociación no ha advertido ninguna tendencia de cancelación de reservas de viajes a las islas por esta crisis sanitaria.

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Los operadores turísticos conocen los sucedido y, en su opinión, la seguridad de Canarias ha salido "reforzada" con esta operativa, pues, una vez más, ha dado muestras de que es un destino seguro y acostumbrado a cualquier tipo de emergencia.

Sobre el incremento del precio de los combustibles por la guerra de Irán, ha señalado que las aerolíneas europeas, principalmente, están lanzando mensajes de tranquilidad de que no va a haber un aumento del precio de los pasajes y que se va a mantener la conectividad.

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No obstante, ha aconsejado, como hace siempre ante los periodos vacacionales, que se contraten los viajes con antelación. EFE

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