El Gobierno no tiene datos sobre la ausencia de investigación de crímenes del franquismo

Madrid, 12 may (EFE).- El Gobierno ha respondido al relator de la ONU sobre la promoción de la verdad y la reparación que no tiene datos sobre la ausencia de una investigación judicial de los crímenes durante la dictadura franquista, en concreto sobre 18 casos denunciados por algunas asociaciones.

De esta manera, el Ministerio de Asuntos Exteriores contestó en abril ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que le pedía aclaraciones sobre estas investigaciones después de que las asociaciones Irídia y CEAQUA acusaran a España de no estar llevando a cabo una investigación judicial efectiva de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista.

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Incluyeron en su escrito 18 casos denunciados tras la entrada en vigor de la ley de memoria democrática en 2022 y sobre lo que el relator especial señala que el Gobierno estaría contraviniendo la propia ley de memoria "y los estándares internacionales de derechos humanos".

Recuerda que la aplicación de la ley de amnistía de 1977 a los delitos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y violaciones graves de los derechos humanos -como aseguran las asociaciones que está ocurriendo en algunos casos- "no es compatible con las normas y estándares internacionales" de los derechos humanos.

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Ante estas denuncias, el relator solicita a España, entre otras cosas, que informe del actual estado de las querellas y qué medidas han adoptado los tribunales concernidos.

El Gobierno contesta no tener constancia de que no se esté llevando a cabo esta investigación judicial efectiva de estos crímenes, subrayando que la estadística judicial no publica el desglose de datos sobre esta cuestión.

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Añade que los únicos datos actualmente disponibles están recogidos en la Memoria Anual de la Fiscalía 2025 y menciona así que se incoaron 10 expedientes de seguimiento por querellas de crímenes durante el franquismo y se registraron otras 14 querellas que ya estaban inadmitidas por resolución judicial firme.

Otra información que aporta es que el Ministerio Fiscal intervino activamente presentando nueve recursos, de los cuales tres fueron desestimados basándose en la prescripción, y seis se mantienen pendientes de resolución. EFE

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