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La explosión de una bombona de butano obliga a evacuar un edificio de pisos en Barcelona

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Barcelona, 12 may (EFE).- La explosión de una bombona de butano ha provocado un incendio en un bloque de pisos de la calle Venero de Barcelona, que ha tenido que ser desalojado, en un incidente que está abierto y en el que por el momento no se ha concretado si hay personas heridas.

Según han informado a EFE fuentes municipales, diez dotaciones de Bomberos de Barcelona se han desplazado al edificio, situado en el número 13 de la calle Venero de Barcelona, para trabajar en la extinción del incendio.

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Al lugar han acudido además nueve ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que todavía no ha concretado si hay personas heridas.

Ante esta explosión, el teléfono de emergencias 112 ha recibido unas 30 llamadas de alerta y Protección Civil de la Generalitat ha activado la fase de prealerta del plan Procicat. EFE

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EFE

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