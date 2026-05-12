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La paliza mortal desfiguró el rostro de la víctima de la Colònia de Sant Jordi (Mallorca), que no pudo defenderse

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Los médicos forenses que elaboraron los informes preliminar y definitivo de la víctima del crimen de la Colònia de Sant Jordi tenía el rostro desfigurado por la paliza mortal y que su cuerpo no presentaba lesiones de defensa.

Lo han explicado en la sesión de este martes del juicio con jurado que sigue en la Audiencia Provincial contra un hombre acusado de asesinar a golpes en la cabeza a su suegra en septiembre de 2024, y para quien la Fiscalía pide que sea condenado a 20 años de prisión, mientras que la acusación particular eleva la solicitud a prisión permanente revisable.

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Los facultativos han explicado que el cadáver de la mujer presentaba múltiples contusiones en el cráneo, el rostro y el torno, y huesos rotos en las órbitas de los ojos o la nariz. Presentaba igualmente la zona ocular y el rostro inflamado por los golpes reiterados.

El cuerpo de la víctima arrojaba también fracturas en el torso y las costillas. Según han concluido, las lesiones eran compatibles con los golpes reiterados y repetitivos con el pie sobre la zona de la cabeza, el cuello, y el tórax mientras la victima estaba boca abajo.

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Los análisis realizados arrojaron igualmente restos de los medicamentos que la mujer tenía prescritos contra el dolor, como el fentanilo o el tramadol. Este extremo llevaría a concluir que la persona era físicamente vulnerable y que no pudo defenderse.

Cabe recordar que los hechos se remontan al 25 de septiembre de 2024, cuando, según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado propinó una paliza a la madre de su expareja hasta matarla.

Aquel día, aprovechando que la mujer llegó sola al domicilio en el que convivían, la abordó en el porche, la tiró al suelo y le propinó fuertes y numerosas patadas en la cabeza durante al menos 15 minutos. La paliza, señala el Ministerio Público, le ocasionó múltiples lesiones incompatibles con la vida.

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