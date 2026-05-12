La familia de Helena Jubany pide 26 años para Santiago Laiglesia por asesinato y detención ilegal

La familia de Helena Jubany, representada por el abogado Benet Salellas, ha solicitado formalmente la apertura de juicio oral contra Santiago Laiglesia como presunto responsable de la muerte violenta de la joven en Sabadell (Barcelona) en 2001 y ha solicitado para él 20 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y otros 6 por detención ilegal.

El escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido presentado este martes ante el Tribunal de Instancia de Sabadell tras conocer que se ha concluido la instrucción de la causa.

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Además de la pena privativa de libertad, la acusación particular pide que Laiglesia abone una indemnización de 600.000 euros a los familiares de la víctima en concepto de responsabilidad civil.

En la misma línea que la Fiscalía, --que también solicita 26 años de cárcel para Laiglesia-- la acusación particular ha pedido el sobreseimiento provisional para el otro investigado, Xavier Jiménez.

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En un comunicado, la familia argumenta que si bien "existen indicios" que vinculan a Jiménez con los anónimos que Jubany recibió poco antes del crimen, en esta etapa procesal estos elementos no apuntan directamente a su participación directa en la muerte.

PROPUESTA DE PRUEBA

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La acusación particular ha propuesto la declaración de cerca de 30 testigos en el juicio, que previsiblemente se celebrará ante un Tribunal de Jurado en la Audiencia Provincial de Barcelona.

Entre ellos, destacan familiares de la víctima, miembros de la Unió Excursionista de Sabadell (UES), a la que pertenecían tanto Jubany como los investigados, las hermanas de Montserrat Careta y peritos científicos para que ratifiquen los informes relativos a los análisis de ADN, toxicología y de lingüística.

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El siguiente paso procesal será la celebración de una audiencia preliminar, en la que la magistrada instructora decidirá si el procedimiento avanza hacia juicio oral.