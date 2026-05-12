La directora de Titirimundi avisa: "Es un patrimonio cultural que hay que cuidar"

Roberto Jiménez

Segovia, 12 may (EFE).- Ni los años de la pandemia pudieron con Titirimundi que este martes cumple cuarenta ediciones desde su nacimiento en 1985. Tan sólo en 1988 y 1989 tuvo que parar por falta de dinero, un problema que su directora, Marián Palma, no desea que se repita porque este festival "es un patrimonio que hay que cuidar".

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"No es solo una referencia o una marca sino un lugar de encuentro, un patrimonio cultural muy importante y reconocido que ha costado mucho mantener durante todo este tiempo", por lo que su estructura y programación no debería estar sujeto a los vaivenes presupuestarios, ha reflexionado en una entrevista con la Agencia EFE.

De guante, de varilla o de hilo, los títeres de marioneta "han transformado a Segovia y convertido a la ciudad, cada primavera, en un espectáculo muy esperado y en un activo cultural y económicamente muy importante", ha añadido antes de insistir en la necesidad de disponer de un presupuesto reconocible con cierta anticipación.

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En caso contrario, ha abundado, "resultaría un problemón" y se perderían "muchas posibilidades" de traer hasta Segovia a compañías de referencia en esta modalidad de arte y teatro de calle donde toda la ciudad "se convierte en un escenario: no creo que existan dudas, a estas alturas, de que es cultura y del impacto que genera".

"Cada vez es más difícil cuadrar las cuentas, especialmente este año con la 'crisis de los carburantes', porque la vida cada vez es más cara y a las compañías hay que alojarlas, darlas de comer y asegurar un determinado número de espectáculos para que les resulte rentable venir", ha insistido.

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A pesar de que los artistas "apuran las posibilidades y son muy generosos, todo tiene un límite y siempre trabajamos tensando la cuerda", ha añadido antes de desgranar el presupuesto con el Ayuntamiento de Segovia como principal promotor (100.000 euros más infraestructuras y otros servicios).

La Junta de Castilla y León (65.000 euros) es el principal patrocinador, mientras que el Ministerio de Cultura aporta siempre una cantidad que habitualmente no se conoce hasta el final o después del festival, y la Diputación de Segovia financia actuaciones en diferentes municipios de la provincia para hacer rentables los espectáculos.

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Marián Palma lamenta este funambulismo presupuestario cuando Titirimundi es una marca reconocida internacionalmente, "la gran mayoría lo conoce y quiere venir", y existe "más demanda que oferta" con extensiones del festival, este año, en Redondela (Pontevedra), varios puntos de Madrid y de La Rioja, y en Pamplona.

"Detrás de cada aplauso hay mucho trabajo: todo el sector adora el festival, el proyecto, por puro romanticismo. Si fuera por dinero a veces no vendrían", ha insistido sobre la conveniencia de una financiación justa y anticipada para asegurar la calidad y supervivencia de una cita contra la que no pudo la pandemia.

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En 1987, dos años después de su fundación por el recordado Julio Michel, Titirimundi estuvo a punto de cerrar la edición prevista por falta de dinero "con las compañías camino de Segovia", pero los artistas fueron alojadas en casas particulares y subsistieron esos días "a gorra", ha recordado la actual directora.

En 1988 y 1989 no hubo festival porque no salían las cuentas y Titirimundi estuvo a punto estuvo de firmar su certificado de defunción, algo que Palma no quiere que vuelva a suceder, de ahí ese llamamiento anual para que el certamen no se convierta en un ejercicio de supervivencia y sí en lo que es: "un festival vivo y de gran dinamismo que goza del cariño de un público que lo hace suyo".

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Ha puesto el ejemplo de Francia, país de procedencia de buena parte de las compañías este año, que "siempre ha tenido un sistema de apoyo, trabajo y formación con un gran apoyo artístico", ha resumido. EFE

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