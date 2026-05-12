Hosteleros, peñas e instituciones políticas se vuelcan con el Racing

Kike Serrano Mirones

Santander, 12 may (EFE).- Los hosteleros, las instituciones políticas y las peñas del Real Racing Club están ya volcados con el equipo en su lucha por retornar a la Primera División, a pesar de que aún está en el aire si este fin de semana los cántabros vuelven, después de 14 años, a la máxima categoría.

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En declaraciones a EFE, la presidenta de la Asociación de Peñas Racinguistas, Judit Jambrina, ha afirmado que aún no hay nada cerrado en caso de que se produzca el ascenso, pero ha reconocido que trabajan en ello.

Lo que sí adelanta es que puede haber otro recibimiento de los aficionados a los futbolistas en su llegada a los Campos de Sport de El Sardinero este sábado -antes del partido contra el Valladolid-, aunque aún no es oficial por los protocolos que se deben seguir. "Hasta el jueves no se sabrá nada", ha precisado.

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Las peñas trabajan en diferentes escenarios ante un posible ascenso, porque depende del resultado del Racing, del de Almería, este sábado, del Deportivo de La Coruña, el domingo, o que todo quede a la espera para otro fin de semana.

Si se logra la vuelta a Primera, la Asociación de Peñas Racinguistas convocará a los aficionados para celebrar todos juntos un ascenso que sería histórico, tras estar "tragando tantas cosas malas durante tantos años".

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Jambrina, en nombre de la afición verdiblanca, ha querido mandar todo el apoyo al equipo. "Si no es este fin de semana, será el siguiente o el siguiente. Que estén tranquilos, porque nosotros vamos a dejarnos la voz por ellos", ha concluido.

El presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, Eduardo Lamadrid, ha asegurado a EFE que un ascenso del Racing le vendría bien al sector, ya que cuando se juega en Primera hay más repercusión mediática.

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"Si sube es evidente que nos viene bien, hay que tener en cuenta, que cuando juegas en Primera sales en más medios de comunicación tanto nacionales como internacionales, sobre todo cuando juegas contra Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid", ha dicho.

Sin embargo, cree que Cantabria ya es un destino consolidado para el turismo, por lo que la influencia de tener un Primera para la visibilidad de la región, es menor que en otras.

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Lamadrid ha considerado que el buen trabajo del club como la masa social lo nota la hostelería los días de partido, por lo que el margen de crecimiento en caso de ascenso "es pequeño", ya que recuerda que le porcentaje que va todos los días al estadio es muy alto.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha subrayado que el Racing está "tocando con los dedos" la ilusión que persigue a toda Cantabria: el ascenso a Primera División.

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"Quiero enviar a la plantilla y al club toda la suerte del mundo en nombre del Gobierno y en nombre de todos los cántabros para ese partido de este sábado ante el Valladolid", ha dicho.

Ha reconocido la importancia de la institución en Cantabria como un activo "de primera". "El Racing ha enviado un mensaje importante a la sociedad cántabra de que merece la pena trabajar para perseguir un sueño", ha apostillado.

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El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), también ha afirmado que su organismo va a colaborar en todo lo que pueda con el club, ya que, a su juicio, el Racing es el "mejor embajador" de la comunidad autónoma.

"Este fin de semana toda Cantabria va a estar detrás del equipo y nosotros, a ayudar en todo lo que podamos", ha recalcado Casares.

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La alcaldesa de Santander, Gema Igual, tiene claro que no importa que, en caso de ascenso, la fiesta por la vuelta a Primera se celebre en los Campos de Sport o en el Ayuntamiento. "Jamás la celebración de que el Racing suba de categoría va a ser un problema en esta ciudad", ha subrayado.

Sin embargo, sigue ofreciendo al Racing el Ayuntamiento para que esa celebración, "porque es lo que se ha hecho siempre", pero ha añadido que si el club estima que es mejor hacerlo en el campo, no hay "ningún problema". EFE

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