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Feijóo pide explicaciones a Zapatero por las "acusaciones" sobre un supuesto blanqueo de capitales: "Lo sabremos todo"

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes explicaciones al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante las "gravísimas acusaciones que se le hacen" tras una investigación judicial por supuesto blanqueo de capitales y ha garantizado que lo "sabrán todo".

Feijóo se ha hecho eco de la información publicada por 'El Confidencial' que señala que nuevas investigaciones judiciales implican a Zapatero en operaciones de blanqueo de capitales a gran escala. Según este medio, el expresidente del Gobierno habría movido los fondos por varios países con la ayuda de sociedades pantalla y testaferros.

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En un mitin en Tomares (Sevilla), Feijóo ha aludido a los casos de presunta corrupción que afectan al Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Ha degradado todo y lo han corrompido todo, antes y ahora", ha enfatizado.

En este punto, ha señalado que "hoy" se han "enterado de muchas cosas y empieza a haber muchas sospechas sobre el presidente Zapatero". "No hay mayor honor que ser presidente del Gobierno. Sánchez lo ha degradado por completo y Zapatero lo ha usado para arrastrar la imagen de España y, al parecer, también para llenarse de dinero sucio", ha aseverado.

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Por eso, Feijóo ha afirmado que Zapatero tiene que "responder ante las gravísimas acusaciones que se le hacen" y hacerlo "delante de los españoles". "¿Qué se deben Sánchez y Zapatero? Hoy por ti, mañana por mí. Lo sabremos todo", ha manifestado.

Por eso, ha recalcado que el domingo hay que "elegir en consecuencia" en las urnas. "El domingo vamos a elegir en consecuencia, no es de recibo lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando y lo que nos tememos que hay detrás", ha enfatizado.

EL PP PRESENTA UNA BATERÍA DE PREGUNTAS EN EL CONGRESO

Ante las informaciones publicadas, el PP ha presentado una batería de preguntas en el Congreso para saber si el Gobierno tiene "conocimiento" de la existencia de "algún tipo de investigación sobre posibles actividades ilícitas de blanqueo y pertenencia a organización criminal" de Zapatero.

Los 'populares' también piden saber si ha mediado Zapatero con el Gobierno de España y otras administraciones públicas socialistas "en favor de empresas para obtener ayudas, subvenciones o contratos".

Además, pregunta qué hará el Ejecutivo "si se confirma la existencia de las investigaciones" sobre el expresidente del Gobierno y "hay sólidos indicios de actividad criminal". "¿Va a dimitir el Gobierno por su permanente apoyo al expresidente Zapatero en todas sus actividades?", interpela.

Esta mañana, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha emplazado a Zapatero a aclarar si "mintió" en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado cuando negó tener patrimonio "oculto". También ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ofrezca explicaciones porque "nada de lo que presuntamente ha hecho Zapatero podría haberlo hecho" sin el Gobierno, aludiendo al rescate de Plus Ultra.

En declaraciones a los medios en la sede del PP, Gamarra ha afirmado que "no cabe más silencio" y "se necesitan explicaciones", tanto de Zapatero como de Sánchez porque, a su juicio, las informaciones que se están conociendo "evidentemente les atañe a ambos". A su juicio, es "momento de saber qué hay de verdad".

"Estamos hablando de rescates millonarios a través de fondos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en los que podría haber intervenido Zapatero y, además, haber cobrado por ello", ha manifestado la vicesecretaria del PP, que ha reprochado a Sánchez que "guarde un silencio absoluto" y ha reclamado "transparencia".

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