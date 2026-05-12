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El PP reprobará mañana a Aagesen en el Senado por el apagón y se convertirá en la novena ministra invitada a dimitir

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El PP usará su mayoría en el Senado para reprobar este miércoles a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, por la gestión del apagón del 28 de abril y reclamará su cese "inmediato", lo que la convertirá en la novena ministra del Gobierno censurada por la Cámara Alta durante esta legislatura.

Los 'populares' llevarán esta reclamación a través de una moción --iniciativa no vinculante--, en la que acusan a Aagesen de haber comprometido "la veracidad institucional, la transparencia en la gestión pública y la ejemplaridad exigible al cargo", especialmente durante la crisis eléctrica que afectó a España el pasado abril.

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La mayoría absoluta del PP permitirá que esta reprobación salga adelante, por lo que Aagesen se convertirá en la novena ministra censurada por el Senado en esta legislatura, sumándose así a otros miembros del Gobierno como Marlaska (Interior), Bolaños (Justicia), Puente (Transportes), Albares (Exteriores), García (Sanidad), Rodríguez (Vivienda), Redondo (Igualdad) y Montero (exvicepresidenta primera).

En el texto registrado, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP sostiene que el apagón supuso "la crisis energética más grave sufrida por el país en décadas" y que fue consecuencia de "una política errónea" que "priorizó" el despliegue de energías renovables "como un fin y no como un medio, obviando la seguridad del suministro".

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"APAGÓN INFORMATIVO"

Asimismo, el PP denuncia un supuesto "apagón informativo" por parte del Gobierno y acusa al Ministerio dirigido por Aagesen de haber generado "una confusión deliberada" sobre las causas del "colapso" eléctrico.

Según recoge la iniciativa, las comunicaciones internas y audios de operadores de Red Eléctrica conocidos en la Comisión de Investigación del Senado, alegan que "los trabajadores identificaron al milisegundo las causas del apagón".

Ante esto, los 'populares' reprochan la defensa pública del Ejecutivo en la que se reiteraba que el apagón fue un episodio "inédito, multifactorial, imprevisible y sin alertas previas", una versión que consideran "incompatible" con la información técnica disponible.

A juicio del PP, estas discrepancias evidencian "ocultaciones deliberadas de la realidad" y una estrategia para "evitar la asunción de responsabilidades políticas".

FORESTALIA, VILLAFUEL Y "CORRUPCIÓN"

Más allá de la gestión del apagón, la moción también carga contra la actuación del Ministerio en los expedientes relacionados con Forestalia y Villafuel, actualmente investigados por la Justicia, y denuncia un supuesto "patrón de opacidad regulatoria".

El PP sostiene que el departamento dirigido por Aagesen no ha ofrecido explicaciones "suficientes" sobre las decisiones adoptadas en estos casos y afirma que la existencia de presuntos casos de corrupción "daña la percepción de la ciudadanía" sobre la transición ecológica.

Asimismo, los senadores 'populares' cuestionan la gestión de las "incompatibilidades y los posibles conflictos de interés" relativas a adjudicaciones, ayudas y decisiones administrativas en el entorno de la ministra y critican "la falta de convocatorias" de conferencias sectoriales en materias medioambientales que requerían coordinación "urgente" con las comunidades autónomas.

En este contexto, el PP considera que la continuidad de Aagesen al frente del Ministerio resulta "políticamente insostenible" y reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su destitución "inmediata".

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EuropaPress

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