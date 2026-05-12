Dituro: "Lo dimos todo hasta el final"

Sevilla, 12 may (EFE).- El portero argentino Matías Dituro destacó este martes, tras la derrota del Elche por 2-1 en el campo del Betis, lo que deja al equipo en una situación complicada en su objetivo de la permanencia, que lo dieron "todo hasta el final".

El meta suramericano, en declaraciones a DAZN, no quiso poner excusas por el gol que anularon a su equipo en la última jornada de la primera parte y que hubiers propiciado el 1-2 para los suyos, y dijo que no sabía el porqué se había anulado porque estaba "muy lejos".

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Dituro también admitió que la expulsión de un compañero, el francés Léo Pétrot, por una fuerte entrada a un contrario en los inicio de la segunda mitad, "fue clara”.

“Nuestro primer tiempo fue extraordinario y buscamos sacar el empate hasta el final”, lamentó el portero del Elche. EFE

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