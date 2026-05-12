Los Bengals serán los rivales de los Falcons el 8 de noviembre en el partido de Madrid

Madrid, 12 may (EFE).- Los Cincinnati Bengals será el equipo rival de los Atlanta Falcons, el próximo 8 de noviembre, en el que será el segundo partido de toda la historia de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, que tendrá lugar en España.

Así lo acaba de anunciar la NFL.

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Los Bengals se medirán a los Falcons en un partido que, al igual que sucediera el año pasado en la victoria de los Miami Dolphins sobre los Washington Commanders (16-13), se jugará en el madrileño estadio Santiago Bernabeu. EFE