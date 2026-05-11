Vox acusa al Gobierno de usar el hantavirus como "cortina de humo" para sus "escándalos"

Madrid, 11 may (EFE).- El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha acusado este lunes al Gobierno de utilizar la gestión del hantavirus en Canarias para impulsar una operación de "cortina de humo" contra los "escándalos" de corrupción que, a su juicio, afectan al presidente Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política del partido, el dirigente ha insistido en que le preocupa "muchísimo" que se pueda estar poniendo en "peligro" a los ciudadanos y ha dicho que Vox permanecerá "muy vigilante" ante las acciones que el Ejecutivo pueda llevar a cabo en esta materia.

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Tras calificar a la dirección de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "logia", Fúster ha restado responsabilidad al Gobierno de Canarias en la gestión de la crisis porque, a su parecer, es el Gobierno de la nación "el que tiene que tomar las riendas".

El portavoz ha respondido así al ser preguntado por el papel del Ejecutivo canario presidido por Fernando Clavijo en la crisis del 'MV Hondius' y el brote de hantavirus, una situación que ha definido como "riesgo para la nación" frente a los que debe actuar, a su parecer, el Gobierno central.

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Además, aún manifestando su confianza en los profesionales de las Fuerzas Armadas que participan en el operativo, Fúster ha hecho hincapié en que el Ejecutivo de Sánchez ya gestionó "mal" otras crisis o epidemias, por lo que desde su partido no esperan "nada bueno".

En este sentido, ha reprochado que la Administración central no se implicara en mayor medida en catástrofes como la de la dana en Valencia en 2024 o los incendios forestales que afectaron a Castilla y León. EFE

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